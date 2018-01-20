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    «Бристоль» не хочет отпускать Магнуссона в «Ростов», российский клуб настаивает на переходе

    «Ростов» продолжает переговоры с «Бристоль Сити» по покупке защитника Хордура Бьоргвина Магнуссона.

    По информации источника, английский клуб намерен сохранить 24-летнего футболиста, но руководство «Ростова» не желает прекращать переговоры.

    В 19 матчах всех турниров нынешнего сезона Магнуссон отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,75 миллиона евро.

    После ничьей с «Дерби» в Чемпионшипе «Бристоль» занимает четвертое место в турнирной таблице.

    В случае перехода Магнуссон станет четвертым исландцем в «Ростове», за который уже играют Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.01.2018 01:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 января 2018, 02:39

      А, ну-ка, отпустите быстренько нашего исландца!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 января 2018, 14:51

      С одной стороны и хочется,чтобы Магнуссон перешёл к нам.В защите будет полное взаимопонимание с первых игр.Но у нас есть ещё и Макеев с этим амплуа,да и Скопинцева ведь не зря вернули.На них тоже хочетая взглянуть.А Валерчик вроде хочет в 4 защитника играть.Во всяком случае с румынами так сыграли.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2018, 14:37

      Давайте к нам Исланцы поддержка на новом стадионе будет как в Англии!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > kazak161 20 января 2018, 15:46

      когда у вас первый матч на новом стадионе будет?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 января 2018, 12:06

      Еще 2-х исландцев и по крайней мере полкоманды будут понимать друг друга, а это немало значит! Удачи мужикам!

      3
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      Рейтинг: +96

      Naque 20 января 2018, 10:59

      У нас Селекция в Исландии?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 января 2018, 01:05

      Магнуссон , давай к нам ! Нормальная исландская банда собирается !

      9
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