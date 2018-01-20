«Бристоль» не хочет отпускать Магнуссона в «Ростов», российский клуб настаивает на переходе

«Ростов» продолжает переговоры с «Бристоль Сити» по покупке защитника Хордура Бьоргвина Магнуссона.

По информации источника, английский клуб намерен сохранить 24-летнего футболиста, но руководство «Ростова» не желает прекращать переговоры.

В 19 матчах всех турниров нынешнего сезона Магнуссон отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,75 миллиона евро.

После ничьей с «Дерби» в Чемпионшипе «Бристоль» занимает четвертое место в турнирной таблице.

В случае перехода Магнуссон станет четвертым исландцем в «Ростове», за который уже играют Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.