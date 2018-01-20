Примера. В ничейном матче «Хетафе» – «Атлетик» было три пенальти

«Хетафе» и «Атлетик» сыграли вничью 2:2 в матче 20 тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Хорхе Молина и Анхель. У басков забили Хорхе Молина и Рауль Гарсия.

Синие с 27 очками переместились на седьмое место в турнирной таблице. Команда из Бильбао набрала 26 пунктов и поднялась на 11 позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Хетафе – Атлетик – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Уильямс, 13; 1:1 – Молина, 21 (с пенальти); 1:2 – Гарсия, 48 (с пенальти); 2:2 – Анхель, 74.

Незабитые пенальти: Молина, 51 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры