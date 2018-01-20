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    Марков – об отказе «Зениту»: «Не вижу смысла переходить и сидеть на скамейке»

    Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, почему отклонил предложение «Зенита».

    – Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

    – Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

    – Во время первых двух звонков Хохлов разве не проявлял к вам заинтересованность?

    – Конечно, проявлял. Но такая настойчивость, конечно, подкупает.

    – Кто еще из тренеров РФПЛ звонил в последние две недели и звал к себе?

    – Звонки действительно были, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

    – Почему отказали «Зениту», который в итоге вышел на вас, и отправились в «Динамо»?

    – А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

    – Почему именно на скамейке?

    – У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в «Рубине». Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

    По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро.

    В 21 матче текущего сезона Марков забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 00:01
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 января 2018, 14:50

      Ух ты надо же, а то у нас обычно когда слышат предложения из Зенита, то обо всем забывают и просто с радостью летят на скамейку, не смотря на вереницу примеров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:52

      вот хорошо что не перевелись еще трезвомыслящие футболисты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 января 2018, 10:33

      Лучше синица в руках, чем журавль в небе.... Не уверенный в себе парень... Я еще понял бы его если ушел допустим в Спартак, ЦСКА или Краснодар, что бы быть на виду и играть в еврокубках... Но ФНЛ..., зачем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 января 2018, 10:11

      Адекватный игрок. адекватное решение.

      2
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 января 2018, 09:38

      Не известно, как было на самом деле он не пошел, клуб не взял, Динамо предложило больше, Этим заявлением Евгений однозначно приобрел не мало персональных болельщиков. Молодец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2018, 09:35

      Конечно в нашей нынешней реальности слышать такое довольно странно, но очень приятно!!! Удачи парню!

      5
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 января 2018, 08:05

      Адекватный молодой человек, будем посмотреть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 20 января 2018, 07:55

      Мужчина!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov 20 января 2018, 06:30

      Выбор однозначно верный,удачи маркову!

      4
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 января 2018, 06:24

      Не многие так думают, Дзюба например видит в этом смысл.

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