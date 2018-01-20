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  • Марков – об отказе «Зениту»: «Не вижу смысла переходить и сидеть на скамейке»

Марков – об отказе «Зениту»: «Не вижу смысла переходить и сидеть на скамейке»

20 января 2018, 00:01
27

Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, почему отклонил предложение «Зенита».

– Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

– Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

– Во время первых двух звонков Хохлов разве не проявлял к вам заинтересованность?

– Конечно, проявлял. Но такая настойчивость, конечно, подкупает.

– Кто еще из тренеров РФПЛ звонил в последние две недели и звал к себе?

– Звонки действительно были, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

– Почему отказали «Зениту», который в итоге вышел на вас, и отправились в «Динамо»?

– А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

– Почему именно на скамейке?

– У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в «Рубине». Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро.

В 21 матче текущего сезона Марков забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Марков Евгений
Комментарии (27)
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Garrincha58
1516396305
слабак! зачем бороться и доказывать что ты можешь когда проще переехать в Москву и прозябать в клубе где нет конкуренции
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kotmyshka
1516397529
Думаю, он правильно все решил для себя...
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Serjoga
1516397561
Трезво оценил свои возможности!
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DOCTOR PENALTY
1516397622
О своём будущем надо думать всегда. Молодец!
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Dominator777
1516398506
Объективно оценил сложившееся положение, свой уровень и выбрал игру, а не полировку скамейки.
Ответить
Тraumtanzеr
1516398726
За то в лучшей лиге мира поиграешь в следующем году)))
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516401085
Урааааааа,нашелся умный футболист.Сосни зинет и тебе могут отказать,деньги не самое важное
Ответить
XaXatyn
1516407420
Я уже думал таких футболистов нет , а вот он ! Молодец , правильный выбор !
Ответить
арейская
1516408606
Вот они слова здравомыслящего человека, уважаю...
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ДСА
1516418646
Не многие так думают, Дзюба например видит в этом смысл.
Ответить
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