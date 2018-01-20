Марков – об отказе «Зениту»: «Не вижу смысла переходить и сидеть на скамейке»

Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, почему отклонил предложение «Зенита».

– Вы сказали, что решились на переход после третьего звонка главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Что смущало до этого?

– Да, в принципе, ничего не смущало. Подкупило, что главный тренер проявил ко мне такой стойкий интерес. Это очень важно, чтобы именно наставник на тебя рассчитывал, а не только руководство клуба.

– Во время первых двух звонков Хохлов разве не проявлял к вам заинтересованность?

– Конечно, проявлял. Но такая настойчивость, конечно, подкупает.

– Кто еще из тренеров РФПЛ звонил в последние две недели и звал к себе?

– Звонки действительно были, но фамилии я называть не стану. Они даже в прессе не фигурировали.

– Почему отказали «Зениту», который в итоге вышел на вас, и отправились в «Динамо»?

– А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке.

– Почему именно на скамейке?

– У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в «Рубине». Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро.

В 21 матче текущего сезона Марков забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.