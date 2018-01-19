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  • За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов

За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов

19 января 2018, 08:32
43

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено вернуть в расположение клуба нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Эту идею поддержал главный тренер команды Жозе Моуринью.

Общие затраты на этот шаг с учетом зарплаты 32-летнего португальца составят 400 миллионов евро. Сам трансфер обойдется британцам в 200 миллионов.

Стоит отметить, что в действующем контракте Роналду с «Реалом», который рассчитан до 2021 года, существует опция с суммой выкупа. Она составляет 1 миллиард евро.

На футболиста сборной Португалии также претендуют «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (43)
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Dos_Santos
1516340144
Как им не надоело эту дичь выдумывать... А Бомбардиру ее постить
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insider_retro
1516340654
В спортивном плане переход неоднозначен... А в плане объединения брендов клуба и игрока - ход оправданный, даже за такие деньги!... Однозначно отобьют!!....
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VIPded
1516342205
Реал на такие копейки не согласится...)))
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Lester84
1516342389
Охренеть! Как у них так получается? У команды и так 560 мультов долгов, а они готовы еще 400 забашлять. Финансовый фэйрплей на гигантов не распространяется?
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Sterh
1516343844
ВЫ САМИ-ТО СВОИ ПОСТЫ ЧИТАЕТЕ, КОГДА ПИШЕТЕ ЗАГОЛОВКИ? НЕ ЗАПЛАТИТ МЮ 400 МЛН ЗА ПЕРЕХОД!!! ВЫ НИЖЕ ПИШИТЕ: "Общие затраты на этот шаг с учетом зарплаты 32-летнего португальца составят 400 миллионов евро. Сам трансфер обойдется британцам в 200 миллионов." 200 МИЛЛИОНОВ ОНИ ЗАПЛАТЯТ! Акулы пера, плеать.
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Jenea83
1516345225
по игре на данный момент он и половины (200) этой суммы не стоит(
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xColaz
1516347899
Заголовок утиный, аж противно. Фу, автор! Возьми с полки говно
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Татарин за ЦСКА
1516348277
Думаю всё таки КриРо уйдёт с Реала,а вот куда:вопрос. Перешел бы в ПСЖ и была бы мощнейшая атак всех времён Мбаппе-Неймар-Роналду
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OfaZavr
1516350280
очень сомневаюсь что за такую сумму, то говорят что он уже 80 стоит да и возраст уже и на фоне этого такие деньги кажутся выдумкой.
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h3LL1k
1516388633
я бы хотел увидеть его в МЮ снова правда Санчес семёрку забрал , но не стена подвинется)))
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