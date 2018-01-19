За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено вернуть в расположение клуба нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Эту идею поддержал главный тренер команды Жозе Моуринью.

Общие затраты на этот шаг с учетом зарплаты 32-летнего португальца составят 400 миллионов евро. Сам трансфер обойдется британцам в 200 миллионов.

Стоит отметить, что в действующем контракте Роналду с «Реалом», который рассчитан до 2021 года, существует опция с суммой выкупа. Она составляет 1 миллиард евро.

На футболиста сборной Португалии также претендуют «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».