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    За переход Роналду «Манчестер Юнайтед» заплатит 400 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено вернуть в расположение клуба нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Эту идею поддержал главный тренер команды Жозе Моуринью.

    Общие затраты на этот шаг с учетом зарплаты 32-летнего португальца составят 400 миллионов евро. Сам трансфер обойдется британцам в 200 миллионов.

    Стоит отметить, что в действующем контракте Роналду с «Реалом», который рассчитан до 2021 года, существует опция с суммой выкупа. Она составляет 1 миллиард евро.

    На футболиста сборной Португалии также претендуют «ПСЖ» и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Источник: AS

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    19.01.2018 08:32
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 01:20

      У нас в Росии мостовые переходы столько стоят

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 06:05

      а у них - трансферные))

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 января 2018, 23:41

      Жозе , брат на кой фиг тебе этот ***** , куби лучше Смолова или Кокорина ...... а Мхитаряна , зря погнал . Думаю МЮ не твой клуб , вали от тудова .....

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 19 января 2018, 22:03

      я бы хотел увидеть его в МЮ снова правда Санчес семёрку забрал , но не стена подвинется)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +490

      andruhs > h3LL1k 20 января 2018, 01:22

      ДРУГОЕ МНЕНИЕ!
      Роналду - это имя, но и Санчес по игре достоин очень большого уважения.
      У человека глаза горят, когда играет... КрасавЕц! Работяга!
      Подвинуть можно кого угодно, но оно не по совести, согласись...
      А уважение к хорошему игроку если заслуженное, хранить нужно.
      Сами договорятся

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 19 января 2018, 21:32

      а фейр плей финансовый? не, не надо?

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 19 января 2018, 21:15

      На рекламе отобют

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 января 2018, 21:07

      5 февраля ему будет 33,а он до сих пор с Месси лучшие на планете. Так что 33 года для него это ерунда,это же не под сорокет.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > DZHEK_VOROBEY1987 19 января 2018, 22:31

      А сколько он в последнее время забивает,сколько мажет.На гуй,лучше Гриза взять из Атлетико.И дешевле и шустрее.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Alex Flash 19 января 2018, 23:13

      Да Гризманн то всего лишь 5 голов забил в чемптонате,чем он лучше.

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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > DZHEK_VOROBEY1987 19 января 2018, 23:52

      определенно, Гризман помоложе)) Роналду через год ваще будет никаким... а бабло ведь не вернешь назад.. чисто пиар ход, не иначе

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 января 2018, 17:33

      Авообще ему бы в псж .Там и слегка попроще чемпионат, не в апл же пилить, во вторых, он мега рекламен до сих пор, и псж очень любит такие штуки, да и им полезно будет для имиджа клуба, шейхам то на деньги пох, с радостью выложат сотку другую просто за то .чтобы он был. А в мю ему делать нечего, как игроку уж точно, старый

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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 19 января 2018, 15:40

      40-50 лямов он отобьет за первый день на футболках и то за былые заслуги)))

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 января 2018, 14:52

      Данунах!

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      Рейтинг: +399

      kella 19 января 2018, 14:43

      Да, - в Китае любят дорогие побрякушки!

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