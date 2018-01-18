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«Динамо» объявило о подписании контракта с Марковым

18 января 2018, 11:02
9

Нападающий «Тосно» Евгений Марков перешел в «Динамо». Столичный клуб объявил о подписании контракта с 23-летним футболистом.

Ранее форвард выступал за «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (С-Петербург). В нынешнем сезоне Марков провел за «Тосно» 21 матч и забил восемь голов.

В игре 18 тура против тульского «Арсенала» отметился хет-триком, при этом выйдя на замену. Для игроков, вышедших со скамейки запасных, этот хет-трик стал пятым в истории чемпионатов России и самым быстрым (24 минуты с момента выхода).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Тосно Марков Евгений
Комментарии (9)
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Басмачи
1516262974
динамо динамо
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lek!
1516263186
Не плохое приобретение , по больше голов Маркову.
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Joko21
1516263571
На повышение пошел. По крайней мере в вопросе з/п уж точно
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Taps
1516265359
Раздербанили всё "Тосно", теперь хана клубу.
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vaenruk
1516265434
просто парень в лучшую лигу мира решил вернуться со следущего сезона вместе с динамо
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кузнецов артем
1516265526
Динамо молодцы Маркова взяли Погребняка слили, хорошо поработали в это окно динамовцы. Ташаев Панченко Марков Русская тройка нападения возможна в Динамо
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Dinamo 31
1516266075
Летом надо было так активничать а то за лето одного Самбу купили нормального, пока нормальные люди не будут отвечать за трансферы так и будем от Пашек отбиваться, а играть некому будет.
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FanatSerj
1516270043
Шикардос прям, опять же отличнейший вариант для Динамо, помница когда Заболотный в Зенит перебегал, болельщики Тосно писали, да и хер с ним, лишь бы Маркова оставили, а тут такой поворот. Если еще и Рауш'а подпишут, это будет просто сказочная трансферная компания для клуба.
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