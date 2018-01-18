«Динамо» объявило о подписании контракта с Марковым

Шикардос прям, опять же отличнейший вариант для Динамо, помница когда Заболотный в Зенит перебегал, болельщики Тосно писали, да и хер с ним, лишь бы Маркова оставили, а тут такой поворот.
Если еще и Рауш'а подпишут, это будет просто сказочная трансферная компания для клуба.
Нападающий «Тосно» Евгений Марков перешел в «Динамо». Столичный клуб объявил о подписании контракта с 23-летним футболистом.
Ранее форвард выступал за «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (С-Петербург). В нынешнем сезоне Марков провел за «Тосно» 21 матч и забил восемь голов.
В игре 18 тура против тульского «Арсенала» отметился хет-триком, при этом выйдя на замену. Для игроков, вышедших со скамейки запасных, этот хет-трик стал пятым в истории чемпионатов России и самым быстрым (24 минуты с момента выхода).
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 января 2018 г.