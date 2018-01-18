«Динамо» объявило о подписании контракта с Марковым

Нападающий «Тосно» Евгений Марков перешел в «Динамо». Столичный клуб объявил о подписании контракта с 23-летним футболистом.

Ранее форвард выступал за «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (С-Петербург). В нынешнем сезоне Марков провел за «Тосно» 21 матч и забил восемь голов.

В игре 18 тура против тульского «Арсенала» отметился хет-триком, при этом выйдя на замену. Для игроков, вышедших со скамейки запасных, этот хет-трик стал пятым в истории чемпионатов России и самым быстрым (24 минуты с момента выхода).