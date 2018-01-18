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    «Динамо» объявило о подписании контракта с Марковым

    Нападающий «Тосно» Евгений Марков перешел в «Динамо». Столичный клуб объявил о подписании контракта с 23-летним футболистом.

    Ранее форвард выступал за «Енисей» (Красноярск), «Зенит-2» (С-Петербург). В нынешнем сезоне Марков провел за «Тосно» 21 матч и забил восемь голов.

    В игре 18 тура против тульского «Арсенала» отметился хет-триком, при этом выйдя на замену. Для игроков, вышедших со скамейки запасных, этот хет-трик стал пятым в истории чемпионатов России и самым быстрым (24 минуты с момента выхода).

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.01.2018 11:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2018, 13:07

      Шикардос прям, опять же отличнейший вариант для Динамо, помница когда Заболотный в Зенит перебегал, болельщики Тосно писали, да и хер с ним, лишь бы Маркова оставили, а тут такой поворот.
      Если еще и Рауш'а подпишут, это будет просто сказочная трансферная компания для клуба.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 18 января 2018, 12:01

      Летом надо было так активничать а то за лето одного Самбу купили нормального, пока нормальные люди не будут отвечать за трансферы так и будем от Пашек отбиваться, а играть некому будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 января 2018, 11:52

      Динамо молодцы Маркова взяли Погребняка слили, хорошо поработали в это окно динамовцы. Ташаев Панченко Марков Русская тройка нападения возможна в Динамо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 18 января 2018, 11:50

      просто парень в лучшую лигу мира решил вернуться со следущего сезона вместе с динамо

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +182

      vaenruk > vaenruk 18 января 2018, 12:01

      мусарня на правду обжается((

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 18 января 2018, 11:49

      Раздербанили всё "Тосно", теперь хана клубу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 января 2018, 11:19

      На повышение пошел. По крайней мере в вопросе з/п уж точно

      2
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 11:13

      Не плохое приобретение , по больше голов Маркову.

      4
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 января 2018, 11:09

      динамо динамо

      0
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