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    «Ювентус» следит за защитниками «Байера» и «Хоффенхайма»

    Скауты «Ювентуса» обратили свой взор на немецкую Бундеслигу, сообщает La Gazzetta dello Sport. Туринцы следят за защитниками «Байера» Венделлом и «Хоффенхайма» Павлом Кадержабеком.

    Итальянцы находятся в поиске потенциальной замены своему защитнику Штефану Лихтштайнеру и полузащитнику Квадво Асамоа, чьи контракты подходят к концу в середине 2018 года. Они пока не получали предложения об их продлении.

    Стоит отметить, что оба футболиста, выступающих в немецком чемпионате, связаны контрактами со своими клубами до лета 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 08:52
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