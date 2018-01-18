«Ювентус» следит за защитниками «Байера» и «Хоффенхайма»

Скауты «Ювентуса» обратили свой взор на немецкую Бундеслигу, сообщает La Gazzetta dello Sport. Туринцы следят за защитниками «Байера» Венделлом и «Хоффенхайма» Павлом Кадержабеком.

Итальянцы находятся в поиске потенциальной замены своему защитнику Штефану Лихтштайнеру и полузащитнику Квадво Асамоа, чьи контракты подходят к концу в середине 2018 года. Они пока не получали предложения об их продлении.

Стоит отметить, что оба футболиста, выступающих в немецком чемпионате, связаны контрактами со своими клубами до лета 2021 года.