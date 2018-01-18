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    Флорес: «Победа над «Барселоной» сломает сложившиеся стереотипы»

    Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес назвал важной в историческом плане победу над «Барселоной» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании.

    «Победа над «Барселоной» важна для истории нашего клуба и для того, чтобы сломать определенные стереотипы. Думаю, достаточно уже рассказывать о том, как долго «Эспаньол» не побеждает «Барселону».

    Сегодня мы все испытываем огромную радость за этот результат. Хотим наслаждаться тем, что имеем, и у меня нет времени думать о том, что происходило месяц назад.

    Вряд ли возможно всегда добиваться нужных результатов и контролировать ситуацию. Иногда побеждаешь, а иногда и проигрываешь», – заявил после матча Флорес.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

    Источник: Marca

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    18.01.2018 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 января 2018, 14:16

      "Победа над «Барселоной» важна для истории нашего клуба и для того, чтобы сломать определенные стереотипы. Думаю, достаточно уже рассказывать о том, как долго «Эспаньол» не побеждает «Барселону»"
      Это не стереотип. Это называется статистика. И вчера вы внесли изменения в нее.

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