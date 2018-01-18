Флорес: «Победа над «Барселоной» сломает сложившиеся стереотипы»

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес назвал важной в историческом плане победу над «Барселоной» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании.

«Победа над «Барселоной» важна для истории нашего клуба и для того, чтобы сломать определенные стереотипы. Думаю, достаточно уже рассказывать о том, как долго «Эспаньол» не побеждает «Барселону».

Сегодня мы все испытываем огромную радость за этот результат. Хотим наслаждаться тем, что имеем, и у меня нет времени думать о том, что происходило месяц назад.

Вряд ли возможно всегда добиваться нужных результатов и контролировать ситуацию. Иногда побеждаешь, а иногда и проигрываешь», – заявил после матча Флорес.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.