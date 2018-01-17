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  • Кобелев: «Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно»

Кобелев: «Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно»

17 января 2018, 07:32
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев уверен, что, не смотря на все проблемы Артема Дзюбы и Олега Шатова в составе команды с берегов Невы, у них еще есть время на то, чтобы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

«Дзюба не вписывается в игровую схему «Зенита». Манчини хочет видеть в атаке быстрых футболистов, которые сами могут создавать моменты и их реализовывать. Артем все же – зависимый игрок, способный побороться в штрафной и зацепиться за мяч.

Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане. Сложно понять, с чем это связано. Возможно, с недоверием тренера, а может, с чем-то другим. Видно, что прошлый год Олег провел хуже предыдущих. Ему нужно сменить обстановку.

Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно. Если ребята хотят участвовать в домашнем чемпионате мира, им необходимо менять команду. Думаю, у них еще есть время, чтобы доказать Станиславу Черчесову свою состоятельность», — отметил Андрей Кобелев.

Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Кобелев Андрей
Комментарии (11)
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gandyv
1516166492
Трудно писать новости, когда их нет. Рассуждения на тему...
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retiremen
1516170785
Кобелев, человек констататор. Вот мы можем рассказать о том, что уже есть. Таких вундеркиндов у нас в стране 99%. Ты или решай что нибудь, или уж давай о чем нибудь другом рассказывай. Почему бы не рассказать во всю глотку к чему при ведет такая политика. Если они хотят.... А вы не хотите????? Сборная России должна пополнятся за счет кого???? Я ни в коем случае не адепт Дзюбы и Шатова, но назвать их плохими игроками, неподходящими Зениту тоже ведь ерунда!!! Я удивлен, почему до сих пор Кокорин с Кузяевым не сидят на скамейке, а в место них не наигрываются какие нибудь перспективные игроки. Сборная к чемпионату должна подойти со скамейки запасных. Ага и Смолова им на скамейку еще отдайте....
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пряник929
1516171834
Имя на поле не играет - играет футболист, находящийся в данный момент в наилучшей спортивной форме
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dimag
1516173154
Чует мое сердце - играть Дзюбинье в Уфе,причем Зенит еще доплатит.Что касается Шатова,то его можно было бы в ЦСКА,но он нас предал и Гинер это помнит.
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vodomut
1516173552
Дзюбу а Казахстан и жену ему майора ФСБ
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Dominator777
1516174138
Шатов, по Российским меркам, сильный игрок и подошел бы любой команде РФПЛ. Ну, а Дзюба - сильнейший Российский игрок в части раздачи комментариев, но вот на поле зачастую бывает "никакой" и шансов у него сыграть в командах первой пятерки нашего чемпа практически нет.
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DOCTOR PENALTY
1516174464
Дзюбе и Шатову прежде всего необходимо что-то делать с характерами. Команду-то они сейчас поменяют, это очевидно. Но если они останутся таким же говном, то и в новой команде делать нечего, и сборной не видать. Даже Роналду и Месси, когда начинают выё....ся, тут же имеют проблемы.
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bfdnrnern
1516175047
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Tostao
1516178534
Отсутствие кобелева в каком-нибудь клубе как тренера – объективно и правильно.
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Рубинище
1516183001
Смотря куда и к какому тренеру попадут, но личка их очень высокая. проще взять пару молодых дарований с Бразилии или с тех краёв, чем одного дзюбу..в разы дешевле и трениришкой не кто не назовёт. Шатов усилит любую команду, где горит его позиция, в Локомотив бы его
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