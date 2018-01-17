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    Кобелев: «Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев уверен, что, не смотря на все проблемы Артема Дзюбы и Олега Шатова в составе команды с берегов Невы, у них еще есть время на то, чтобы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

    «Дзюба не вписывается в игровую схему «Зенита». Манчини хочет видеть в атаке быстрых футболистов, которые сами могут создавать моменты и их реализовывать. Артем все же – зависимый игрок, способный побороться в штрафной и зацепиться за мяч.

    Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане. Сложно понять, с чем это связано. Возможно, с недоверием тренера, а может, с чем-то другим. Видно, что прошлый год Олег провел хуже предыдущих. Ему нужно сменить обстановку.

    Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно. Если ребята хотят участвовать в домашнем чемпионате мира, им необходимо менять команду. Думаю, у них еще есть время, чтобы доказать Станиславу Черчесову свою состоятельность», — отметил Андрей Кобелев.

    Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.

    Источник: Известия

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    17.01.2018 07:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 января 2018, 12:56

      Смотря куда и к какому тренеру попадут, но личка их очень высокая. проще взять пару молодых дарований с Бразилии или с тех краёв, чем одного дзюбу..в разы дешевле и трениришкой не кто не назовёт. Шатов усилит любую команду, где горит его позиция, в Локомотив бы его

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2018, 11:42

      Отсутствие кобелева в каком-нибудь клубе как тренера – объективно и правильно.

      -1
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      Рейтинг: -35

      bfdnrnern 17 января 2018, 10:44

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 10:34

      Дзюбе и Шатову прежде всего необходимо что-то делать с характерами. Команду-то они сейчас поменяют, это очевидно. Но если они останутся таким же говном, то и в новой команде делать нечего, и сборной не видать. Даже Роналду и Месси, когда начинают выё....ся, тут же имеют проблемы.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 января 2018, 10:28

      Шатов, по Российским меркам, сильный игрок и подошел бы любой команде РФПЛ. Ну, а Дзюба - сильнейший Российский игрок в части раздачи комментариев, но вот на поле зачастую бывает "никакой" и шансов у него сыграть в командах первой пятерки нашего чемпа практически нет.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 17 января 2018, 10:19

      Дзюбу а Казахстан и жену ему майора ФСБ

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      Рейтинг: +839

      dimag 17 января 2018, 10:12

      Чует мое сердце - играть Дзюбинье в Уфе,причем Зенит еще доплатит.Что касается Шатова,то его можно было бы в ЦСКА,но он нас предал и Гинер это помнит.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 января 2018, 09:50

      Имя на поле не играет - играет футболист, находящийся в данный момент в наилучшей спортивной форме

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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 января 2018, 09:33

      Кобелев, человек констататор. Вот мы можем рассказать о том, что уже есть. Таких вундеркиндов у нас в стране 99%. Ты или решай что нибудь, или уж давай о чем нибудь другом рассказывай. Почему бы не рассказать во всю глотку к чему при ведет такая политика. Если они хотят.... А вы не хотите????? Сборная России должна пополнятся за счет кого???? Я ни в коем случае не адепт Дзюбы и Шатова, но назвать их плохими игроками, неподходящими Зениту тоже ведь ерунда!!!
      Я удивлен, почему до сих пор Кокорин с Кузяевым не сидят на скамейке, а в место них не наигрываются какие нибудь перспективные игроки. Сборная к чемпионату должна подойти со скамейки запасных. Ага и Смолова им на скамейку еще отдайте....

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 17 января 2018, 08:49

      А присутствие других также объективно и правильно...

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