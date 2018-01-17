Кобелев: «Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев уверен, что, не смотря на все проблемы Артема Дзюбы и Олега Шатова в составе команды с берегов Невы, у них еще есть время на то, чтобы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

«Дзюба не вписывается в игровую схему «Зенита». Манчини хочет видеть в атаке быстрых футболистов, которые сами могут создавать моменты и их реализовывать. Артем все же – зависимый игрок, способный побороться в штрафной и зацепиться за мяч.

Шатов в этом году немного сбавил в игровом плане. Сложно понять, с чем это связано. Возможно, с недоверием тренера, а может, с чем-то другим. Видно, что прошлый год Олег провел хуже предыдущих. Ему нужно сменить обстановку.

Отсутствие Дзюбы и Шатова в составе сборной – объективно и правильно. Если ребята хотят участвовать в домашнем чемпионате мира, им необходимо менять команду. Думаю, у них еще есть время, чтобы доказать Станиславу Черчесову свою состоятельность», — отметил Андрей Кобелев.

Напомним, что оба футболиста не попали в список игроков, отправившихся с командой на первый сбор пред стартом весенней части сезона.