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    Новосельцев перейдет из «Зенита» в «Рубин»

    «Рубин» договорился с «Зенитом» об аренде защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщил источник со ссылкой на собственные данные.

    Сообщается, что на варианте с Новосельцевым настоял главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Специалист принял такое решение из-за ухода Тараса Бурлака и возможного ухода Рагнара Сигурдссона.

    В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в одном матче команды Роберто Манчини.

    26-летний Новосельцев пополнил состав «Зенита» в августе 2016 года, перейдя из «Ростова». Прежде выступал за «Торпедо», «Истру» и «Химки».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.01.2018 19:39
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 января 2018, 01:06

      А он сам-то согласен, по-моему в данном случае балом правят деньги, а у рубиновых, как пишут СМИ, с ними напряг...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 января 2018, 00:09

      Вот когда подпишут, тогда и обсудим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 января 2018, 00:03

      Рубин - это шанс для Новосельцева

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 января 2018, 00:03

      "А был ли мальчик..?" (с)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2018, 22:56

      Глядишь, и заиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 января 2018, 21:38

      Неужели отлипнет от скамейки? Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 января 2018, 21:32

      Новоселье у Новосельцева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 января 2018, 21:26

      Пусть Нобоа заберёт с собой. Он тоже с Бердыевым раньше в Ростове играл.

      3
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > BRO_football 17 января 2018, 04:50

      Если уж на то пошло, то Нобоа вместе с Полозом и Ерохой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 января 2018, 21:04

      Опять начал собирать "своих". Построит Рубин, а потом ключевых игроков за собой в новый клуб потянет цыган

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > кузнецов артем 17 января 2018, 01:10

      Почему цыган?

      0
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      Рейтинг: +59

      ryzhic07 16 января 2018, 20:59

      эх Ваня, Ваня....

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