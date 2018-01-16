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Новосельцев перейдет из «Зенита» в «Рубин»

16 января 2018, 19:39
25

«Рубин» договорился с «Зенитом» об аренде защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщил источник со ссылкой на собственные данные.

Сообщается, что на варианте с Новосельцевым настоял главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Специалист принял такое решение из-за ухода Тараса Бурлака и возможного ухода Рагнара Сигурдссона.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в одном матче команды Роберто Манчини.

26-летний Новосельцев пополнил состав «Зенита» в августе 2016 года, перейдя из «Ростова». Прежде выступал за «Торпедо», «Истру» и «Химки».

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (25)
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серега кашин
1516121186
шанс реанемировать карьеру
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Сильвербой
1516121413
Ну у Бердыева играя в 3 центральных, да еще и рядом с Навасом, возможно что-нибудь покажает! Но по большому счету игрок довольно таки средний!!!
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Vlad_Tverskoy
1516121741
пусть играет,лучше чем сидеть на скамье!тем более Казань прекрасный город да и тренер спец с большой буквы,может раскачать его!
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OfaZavr
1516121893
вот это хороший вариант должен воспрянуть у Бердыева.
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insider_retro
1516122413
Для Ивана это хороший шанс перезапустить свою карьеру! И определиться - он хороший рыжебородый защитник или он, забытый всеми на лавке, не состоявшийся талант??!!...
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Африканскaя чумa cвинeй
1516122484
Ещё чутка и Ростов образца 2016 года соберётся опять, но уже в Казани и под флагами Рубина. Бердыев верен своему выбору и верит в людей
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ZAITZEFF2011
1516124785
С Бердыевым у него самый лучший вариант.
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Бугимен
1516125191
УДАЧИ ЕМУ В РУБИНЕ!
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кузнецов артем
1516125845
Опять начал собирать "своих". Построит Рубин, а потом ключевых игроков за собой в новый клуб потянет цыган
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BRO_football
1516127217
Пусть Нобоа заберёт с собой. Он тоже с Бердыевым раньше в Ростове играл.
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