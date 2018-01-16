Новосельцев перейдет из «Зенита» в «Рубин»

«Рубин» договорился с «Зенитом» об аренде защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщил источник со ссылкой на собственные данные.

Сообщается, что на варианте с Новосельцевым настоял главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев. Специалист принял такое решение из-за ухода Тараса Бурлака и возможного ухода Рагнара Сигурдссона.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в одном матче команды Роберто Манчини.

26-летний Новосельцев пополнил состав «Зенита» в августе 2016 года, перейдя из «Ростова». Прежде выступал за «Торпедо», «Истру» и «Химки».