«Милан» летом предложит «Байеру» за Брандта 35 миллионов

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Байера» Юлиана Брандта.

«Россонери» намерены оформить переход 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.

Текущий контракт немца, выступающего за «аптекарей» с начала 2014 года, рассчитан до июня следующего года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.