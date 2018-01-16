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    «Милан» летом предложит «Байеру» за Брандта 35 миллионов

    «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Байера» Юлиана Брандта.

    «Россонери» намерены оформить переход 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.

    Текущий контракт немца, выступающего за «аптекарей» с начала 2014 года, рассчитан до июня следующего года.

    В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    16.01.2018 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 17 января 2018, 13:46

      Новости шикарные, это как например Сокол через два года собирается подписать Бейла и Обомеянга в связи с участием в ЛЧ

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:46

      вроде бы спонсоры уже дали понять в начале сезона милану что если не будет результатов в этом году то денег на видать ! так что это все вилами по воде.

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