«Милан» летом предложит «Байеру» за Брандта 35 миллионов

Новости шикарные, это как например Сокол через два года собирается подписать Бейла и Обомеянга в связи с участием в ЛЧ
«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Байера» Юлиана Брандта.
«Россонери» намерены оформить переход 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 35 миллионов евро.
Текущий контракт немца, выступающего за «аптекарей» с начала 2014 года, рассчитан до июня следующего года.
В нынешнем сезоне хавбек провел 21 матч, забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 миллионов евро.