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  • Источник: Манчини не сообщал Дзюбе и Шатову, что не берет их на сбор. Об этом игроки узнали из прессы

Источник: Манчини не сообщал Дзюбе и Шатову, что не берет их на сбор. Об этом игроки узнали из прессы

16 января 2018, 13:33
26

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не оповещал защитника Александра Анюкова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу о том, что они не едут на первый зимний сбор команды.

Ранее стало известно, что все трое футболистов не полетели с петербуржцами в ОАЭ. Позже в клубе разъяснили ситуацию по Дзюбе, заявив, что форвард отправился в клинику на лечение.

«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Анюков Александр Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (26)
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Отчаянный Пердун
1516099084
мда. В Рубине попросили легионеров искать себе клубы! Бауэр уходя очень красиво (тепло) попрощался! А тут как-то некрасиво!
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polt
1516099166
Зенит маринует ребят, не отдает в аренду и играть они не будут за клуб. Скотство в натуре.
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oyabun
1516100007
Если правда, то некрасиво получается. Но один из них точно заслужил.
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bset
1516100376
Надо было с ЦСКА контракт подписывать, Олег. А то на сборы в ЦСКА приехал, а контракт с другой командой подписал. Это карма, братан.
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77SAM
1516100435
Так он и тебе не говорил,что он им не говорил..........."Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, А беззубые старухи их разносят по умам."
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zatonn
1516100994
Как говорится, не стоит из мышиной возни делать гибель Помпеи))))
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Spartak №1
1516102949
Газпром - мечты сбываются. сбылась мечта болел Спартака ... Отношение хамское... Видать Манчини болела Спартака... так некрасиво выкинул Дзюбиньо... Игрочище не в курсах остался...
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APchelov
1516103649
А дзюба, видать, особого приглашения ждал
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3a zenit
1516105349
через этого Игоря Рабинера,игрочишки мульёнеры пытаются обмазать говном тренера.Подленькая месть.
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Tostao
1516113080
А Новосельцева не оповестил? На чИста итальянском.)
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