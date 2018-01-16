Источник: Манчини не сообщал Дзюбе и Шатову, что не берет их на сбор. Об этом игроки узнали из прессы

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не оповещал защитника Александра Анюкова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу о том, что они не едут на первый зимний сбор команды.

Ранее стало известно, что все трое футболистов не полетели с петербуржцами в ОАЭ. Позже в клубе разъяснили ситуацию по Дзюбе, заявив, что форвард отправился в клинику на лечение.

«У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.