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    Источник: Манчини не сообщал Дзюбе и Шатову, что не берет их на сбор. Об этом игроки узнали из прессы

    Журналист Игорь Рабинер сообщил, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не оповещал защитника Александра Анюкова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу о том, что они не едут на первый зимний сбор команды.

    Ранее стало известно, что все трое футболистов не полетели с петербуржцами в ОАЭ. Позже в клубе разъяснили ситуацию по Дзюбе, заявив, что форвард отправился в клинику на лечение.

    «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески», – написал Рабинер на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 13:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 января 2018, 20:23

      и не очень расстроились

      0
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 16 января 2018, 18:46

      Не надо полоскать грязное белье товарищ Рабинер или желтая пресса ваше призвание?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:37

      вот если это правда то остаток уважения пропадет к Манчини, какими бы они не были так поступать нельзя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 января 2018, 17:31

      А Новосельцева не оповестил? На чИста итальянском.)

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 января 2018, 16:35

      Что-то Игорь совсем опустился ! Никто не видит , никто не замечает ... Нужно о себе напомнить )

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2018, 16:21

      Вот Анюкова сюда приписывать не надо он как бы уже в Зените-2 давно закрепился и у человека возраст оговорит о многом, а вот эти две "звезды" не признанные это уже совсем другой разговор, кто они вообще такие чего достигли в мировом, европейском футболе? чтобы их там в пупочек при каждом чихе целовать.

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      Рейтинг: +11240

      alp 16 января 2018, 16:16

      уж если рабинер стелит соломку на случай если это неправда, то доверять такой инфе нельзя.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 января 2018, 15:48

      Роберто - это тебе не Андрюшка или Мирча. Он сопли жевать не будет. Хотите бастовать, шушукаться и возмущаться? Пожалуйста, но только за пределами команды.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 16 января 2018, 15:46

      Это же Зенит

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 января 2018, 15:22

      через этого Игоря Рабинера,игрочишки мульёнеры пытаются обмазать говном тренера.Подленькая месть.

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