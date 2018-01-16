Фигу пожелал удачи Коутиньо в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу пожелал удачи Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.

«За последние несколько лет футбол заметно изменился. Количество и стоимость трансферов возросли. Когда-то мы и думать о таком не могли.

Коутиньо? Я рад за него. Я встречался с ним, когда он выступал за «Интер». Он хороший парень, который заслуживает того, чтобы быть счастливым. Желаю ему всего наилучшего», – приводит слова Фигу L`Equipe.

Напомним, что в начале января Коутиньо сменил «Ливерпуль» на «Барселону». Сумма трансфера оценивается в 120 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов.