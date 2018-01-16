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    Фигу пожелал удачи Коутиньо в «Барселоне»

    Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу пожелал удачи Филиппе Коутиньо в каталонском клубе.

    «За последние несколько лет футбол заметно изменился. Количество и стоимость трансферов возросли. Когда-то мы и думать о таком не могли.

    Коутиньо? Я рад за него. Я встречался с ним, когда он выступал за «Интер». Он хороший парень, который заслуживает того, чтобы быть счастливым. Желаю ему всего наилучшего», – приводит слова Фигу L`Equipe.

    Напомним, что в начале января Коутиньо сменил «Ливерпуль» на «Барселону». Сумма трансфера оценивается в 120 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 06:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 16:52

      шкура фигу !!

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 16 января 2018, 09:43

      Да, пожелай ему не быть свиньей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 января 2018, 09:08

      Вряд ли откровения врага.. народа оценят в Барселоне!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2018, 08:44

      Молчал бы ты Фигу, о Барселоне и об удаче.

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 16 января 2018, 07:53

      Эхх жаль что в Интере так и не заиграл...
      Удачи в Барселоне!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > InterMilLano1908 16 января 2018, 21:00

      ну что уж там 32 года вроде было уже фигу когда в интер пришел ! в целом отыграл норм.

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