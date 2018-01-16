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  • Шатов, Анюков и Новосельцев будут проходить сборы с «Зенитом-2»

Шатов, Анюков и Новосельцев будут проходить сборы с «Зенитом-2»

16 января 2018, 00:07
3

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как будут проходить зимнюю подготовку три игрока клуба, не поехавшие на сборы в Азию с первой командой.

«Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с «Зенитом-2». Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции.

Александр Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет «Зениту-2», а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

Пока мы не определимся с будущим Ивана Новосельцева, он тоже будет находиться в расположении второй команды», – сказал функционер.

Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не поехал на сбор с первой командой по медицинским причинам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Анюков Александр Шатов Олег Новосельцев Иван
Комментарии (3)
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Klodus
1516051820
Круто если это рука малафеева. Он насмотрелся в свое время на деньгисовых и прочих капризуль - знает что с ними делать.
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Sergej-74
1516052397
Ладно Анюков но остальные двое теряют время
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ПФК ЦСКА Моscow
1516083836
а Файзуллин опять с травмой?
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