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    Шатов, Анюков и Новосельцев будут проходить сборы с «Зенитом-2»

    Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как будут проходить зимнюю подготовку три игрока клуба, не поехавшие на сборы в Азию с первой командой.

    «Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с «Зенитом-2». Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции.

    Александр Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет «Зениту-2», а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

    Пока мы не определимся с будущим Ивана Новосельцева, он тоже будет находиться в расположении второй команды», – сказал функционер.

    Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не поехал на сбор с первой командой по медицинским причинам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 00:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 января 2018, 09:23

      а Файзуллин опять с травмой?

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 января 2018, 00:39

      Ладно Анюков но остальные двое теряют время

      0
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      Рейтинг: +194

      Klodus 16 января 2018, 00:30

      Круто если это рука малафеева. Он насмотрелся в свое время на деньгисовых и прочих капризуль - знает что с ними делать.

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