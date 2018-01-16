Шатов, Анюков и Новосельцев будут проходить сборы с «Зенитом-2»

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как будут проходить зимнюю подготовку три игрока клуба, не поехавшие на сборы в Азию с первой командой.

«Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с «Зенитом-2». Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции.

Александр Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет «Зениту-2», а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

Пока мы не определимся с будущим Ивана Новосельцева, он тоже будет находиться в расположении второй команды», – сказал функционер.

Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не поехал на сбор с первой командой по медицинским причинам.