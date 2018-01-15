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    Малафеев: «Дзюба не поехал на сбор «Зенита» потому, что ему нужно лечиться»

    Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил причины отсутствия на первом сборе основной команды нападающего Артема Дзюбы. По словам функционера, у форварда проблемы со здоровьем.

    «С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», – сказал Малафеев.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 23:41
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 16 января 2018, 15:51

      Печень пошаливает после Нового Года у Артемона.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 января 2018, 12:09

      не умеешь врать не ври а хотя да вы там врите сколько угодно мля ляпнул про какое то здоровье да он здоров как ДУБ Но мы то знаем всю вашу подноготную историю с ним

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 января 2018, 10:48

      Любой футболист,пусть сегодня не в той форме,в которой все хотят его
      видеть,прежде всего живой человек,а то,что его вовремя направили лечиться-это благодарность квалификации медперсонала и не удивлюсь,что как раз из-за проблем со здоровьем игрок не мог осенью
      показать свой уровень мастерства! (А шутить или злорадствовать можно над чем угодно,только не над здоровьем )

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2018, 10:40

      На полном пансионе. И трофеи не нужны

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2018, 09:59

      Я так и знал-что то у него с головой.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2018, 09:47

      "ему нужно лечиться" - не ну это и так было понятно без Малафеева, причем еще давно.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 16 января 2018, 09:09

      Mentally ill

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 января 2018, 02:58

      Пускай выздоравливает и возвращается в строй! Надеюсь что после паузы он себя ещё проявит как первоклассный игрок который нужен Зениту!

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 января 2018, 01:27

      В Зените больной, в Уфе здоровый. Странное кино, господа.

      1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 16 января 2018, 00:59

      Жаль такого махину,сапсем не развивался после халка.

      0
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