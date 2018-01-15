Малафеев: «Дзюба не поехал на сбор «Зенита» потому, что ему нужно лечиться»

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил причины отсутствия на первом сборе основной команды нападающего Артема Дзюбы. По словам функционера, у форварда проблемы со здоровьем.

«С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», – сказал Малафеев.

Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе».