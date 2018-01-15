Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе»

15 января 2018, 19:06
22

Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перейти в стан «Уфы». Команда из Башкирии заинтересована в услугах форварда.

«В «Локомотив», наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Джефферсон Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Федор Смолов, его могут взять в «Краснодар», но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте.

И вот выплывает вариант с «Уфой», где работает Сергей Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Олегу Шатову», – сказал Орлов в эфире.«Радио «Зенит».

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба забил в чужие ворота один раз.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Joko21
1516032651
то что хотят отправить его Семаку - очень даже хорошо. Но пойдет ли Артемка на понижение в з/п - вот это большой вопрос
Ответить
OfaZavr
1516033717
вот если правда перейдет не смотря ни на какие сторонние факторы тогда будет можно сказать что он не совсем потерян для футбола.
Ответить
insider_retro
1516033891
Всё зависит от игрока и от тех, кто на нём зарабатывает... Или игровая практика при снижении условий или сидение на контрактном окладе - выбор не велик!... И не надо прикрывать желание срубить деньжат, человеческими ценностями и спортивными целеустремлениями!...))
Ответить
Сильвербой
1516033899
А я рад за Артема, он уверенной поступью идет к тому что заслужил!!!
Ответить
Alex ostrov
1516033902
На самом деле в плане трансферов и прочей клубной жизни доверяю Орлову больше чем всем остальным журналюгам с Матч тв
Ответить
опус 2
1516033966
Он Уфе не нужен , там даже нападающие должны хорошо играть в защите !
Ответить
subbotaspartak
1516034485
Дзюба - нормальная чувашская фамилия. Дзюба и Уфа - идилия.
Ответить
лёха м
1516034758
лучше в находке
Ответить
GermanVo
1516035894
Теперь будет зенькины розы топтать от злости.
Ответить
Pro100Kid
1516036333
Уфа - шикарный вариант для Дзюбы, т.к. команда прогрессирует, команда старается играть в интересный футбол ( по мере возможностей естественно), но, боюсь, не пойдет он на понижение зарплаты значительное (а в ином случае Уфа его не потянет)
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
9
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+