Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе»

Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перейти в стан «Уфы». Команда из Башкирии заинтересована в услугах форварда.

«В «Локомотив», наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Джефферсон Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Федор Смолов, его могут взять в «Краснодар», но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте.

И вот выплывает вариант с «Уфой», где работает Сергей Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Олегу Шатову», – сказал Орлов в эфире.«Радио «Зенит».

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба забил в чужие ворота один раз.