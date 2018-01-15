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    Дзюба может продолжить карьеру в «Уфе»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перейти в стан «Уфы». Команда из Башкирии заинтересована в услугах форварда.

    «В «Локомотив», наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Джефферсон Фарфан играет на этом месте. Артему же нужна практика. Если уйдет Федор Смолов, его могут взять в «Краснодар», но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идет о прямом конкуренте.

    И вот выплывает вариант с «Уфой», где работает Сергей Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть. И «Уфа» в нем заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как все получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Олегу Шатову», – сказал Орлов в эфире.«Радио «Зенит».

    В текущем сезоне РФПЛ Дзюба забил в чужие ворота один раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 19:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 января 2018, 03:00

      Пускай остаётся в Зените он команде ещё пригодится как классный игрок!

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 15 января 2018, 22:34

      Погнался за длинным рублем
      Чемпион-уже не о нем
      Клала на него судьба
      Придется играть в команде Уфа

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2018, 21:35

      А что хороший вариант для Уфы , без зарплаты !

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 21:11

      Уфа готовьте пирожки он их обожает и ни когда не забывайте про них

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Полная Канистра 16 января 2018, 09:01

      У нас всегда есть хорошие, вкусные пирожки и беляши и др. Но вот играть то он сможет после?

      1
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 15 января 2018, 20:56

      Так то оно ему и не надо, разве что если только за трофеями

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 января 2018, 20:51

      Маловероятно.Хотя если это произойдет сделает ему честь.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 января 2018, 20:12

      Уфа - шикарный вариант для Дзюбы, т.к. команда прогрессирует, команда старается играть в интересный футбол ( по мере возможностей естественно), но, боюсь, не пойдет он на понижение зарплаты значительное (а в ином случае Уфа его не потянет)

      2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 15 января 2018, 20:04

      Теперь будет зенькины розы топтать от злости.

      3
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      Рейтинг: +180

      лёха м 15 января 2018, 19:45

      лучше в находке

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 января 2018, 19:41

      Дзюба - нормальная чувашская фамилия.
      Дзюба и Уфа - идилия.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > subbotaspartak 15 января 2018, 19:49

      мм, а причем тут чувашская фамилия?) вот если бы башкирская))

      3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > VGreen 16 января 2018, 12:18

      А какая разница (Брат)

      0
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