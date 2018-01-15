Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

По информации AOIFootball, армейцы намерены арендовать 25-летнего футболиста до окончания текущего сезона.

Сообщается, что нигериец, желающий получать больше игровой практики накануне чемпионата мира-2018, хочет остаться в Англии. Но ни один из клубов не готов выполнить его финансовые требования.

Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.