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  • Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона

Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона

15 января 2018, 18:26
25

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

По информации AOIFootball, армейцы намерены арендовать 25-летнего футболиста до окончания текущего сезона.

Сообщается, что нигериец, желающий получать больше игровой практики накануне чемпионата мира-2018, хочет остаться в Англии. Но ни один из клубов не готов выполнить его финансовые требования.

Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (25)
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Аид666
1516030807
Сомнительно, что ЦСКА такое может провернуть второй раз)
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Joko21
1516031498
не верится, что Лестер его вернет ЦСКА
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serginho8
1516032345
жалко его, классный игрок, для рпл прям находка. Лестер куда его только не хочет сплавить. отдали бы за копейки обратно коням.. себе бы хоть ведомость разгрузили бы. У них итак с финансами всё норм.
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cska-62
1516032349
А мы гордимся нашими "шоколадками"! Долой как расистов, так и борцов с расизмом! Эта сволота друг друга стоит!
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Masteralex
1516032843
Не нужен он ЦСКА, при текущей группе атаки, это не усиление, а ослабление, и у него отсутствует игровая практика. Несколько матчей помучается без голов и сядет на лавку, потом выходить будет только на не особо ключевые матчи, громить какое-нибудь Тосно. Продать его задорого это была очень гениальная идея, но возвращать в аренду это не айс. Это не Думбия и не Вагнер, потому что они забивали на классе, опыте и голевом чутье. Муса же это игрок везения и бежания, не повезло и не дали убежать = голов нет.
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ПФК ЦСКА Моscow
1516034578
было бы неплохо
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OOOVVV.
1516036576
Было бы не плохо взять в аренду Ахмеда.ИМХО.
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volfrik
1516037440
а я за возвращение, быстрая полузащита с еще более быстрым форвардом принесет успех
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Pro100Kid
1516038886
Эх,Муса. Возвращайся в РПФЛ разрывать защиту своими забегами, видимо, АПЛ - не твой уровень.
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Татарин за ЦСКА
1516045593
Будем рады,но если будет показывать ту игру,как раньше
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