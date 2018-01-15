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    Муса может перейти в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

    По информации AOIFootball, армейцы намерены арендовать 25-летнего футболиста до окончания текущего сезона.

    Сообщается, что нигериец, желающий получать больше игровой практики накануне чемпионата мира-2018, хочет остаться в Англии. Но ни один из клубов не готов выполнить его финансовые требования.

    Напомним, Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года. В нынешней кампании форвард принял участие в шести матчах, отметившись одним мячом и тремя голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 18:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 января 2018, 11:10

      да слабо верится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 января 2018, 23:51

      утятина на этом ****** сайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 15 января 2018, 22:48

      возвращение блудного сына

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 15 января 2018, 22:46

      Будем рады,но если будет показывать ту игру,как раньше

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > Татарин за ЦСКА 16 января 2018, 06:00

      Я написал, что Муса скорее всего сам не захочет возвращаться из Англии, а не то что он не нужен ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > directorpg 16 января 2018, 12:39

      Для игровой практики может и перейти!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 января 2018, 21:36

      Опять слухи. Почти каждая новость на Бомбардире про Мусу касается его перехода в ЦСКА. Каждые 2 месяца нам напоминают об этом, но трансфер всё никак не состоится. И с каждой повторной новостью в переход Мусы верится всё меньше и меньше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 января 2018, 20:54

      Эх,Муса. Возвращайся в РПФЛ разрывать защиту своими забегами, видимо, АПЛ - не твой уровень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 15 января 2018, 20:30

      а я за возвращение, быстрая полузащита с еще более быстрым форвардом принесет успех

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 15 января 2018, 20:16

      Было бы не плохо взять в аренду Ахмеда.ИМХО.

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 января 2018, 19:53

      Зарплату не потянут.....,

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 января 2018, 19:49

      CКорее нет, чем да

      -1
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