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    Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание покинуть мадридский клуб.

    Португалец обижен на президента сливочных Флорентино Переса, который пообещал ему продлить контракт после победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, однако так до сих пор этого и не сделал. По информации источника, португалец хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

    Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста с «бланкос» рассчитано до июня 2021 года.

    Ранее СМИ сообщили, что Роналду может быть включен «Реалом» в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.

    Источник: AS

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    15.01.2018 13:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 17:52

      люди конечно я тут иногда пишу гадости про роналду ! он потрясающий футболист. Но мне кажется он изжил уже себя. месси и забивает и выдает великолепные передачи, забивает прекрасные штрафные работает как и нап как и полузащитник аля иньеста хави то у кристинки такого нету ! пора уходить !

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 16 января 2018, 08:15

      И кому сейчас нужна разменная монета?

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2018, 23:39

      Да такое надо придумать написать

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 января 2018, 22:42

      мне кажется, что на такие вещи даже внимания обращать не стоит - мусор, не более. Берёте раз в полгода после ТО смотрите, кто по-факту куда перешёл, и не забиваете чушью себе голову. Если эта инфа подтвердится - вы ничего не потеряете, в против случае - даже приобретёте.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 января 2018, 21:16

      да в китай играть это его потолок ! смешит кристина !

      -1
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      Рейтинг: +110

      Baich 15 января 2018, 19:32

      давно пора валить!

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 января 2018, 19:16

      капризулька...))
      есть негласное правило в реале, что игроков старше 33 не держат..
      реал и без него останется великим клубом

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 18:54

      до какого же абсурда иногда доходят журналисты в выдумках диву даешься))

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 января 2018, 17:23

      Конечно ты фантастический игрок но у тебя контракт и так до 35лет куда продлевать то. Реал это не Рома там должны играть сильнейшие в своей лучшей форме, без обид поклонники Тотти но выходить на 10-15 минут это не дело

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кузнецов артем 15 января 2018, 17:25

      В мю итак Ибра есть не дадут владельцы купить еще пенсионера, но другое дело если обменяют на Азара Конте Итальянец, а они не много внимания уделяют возрасту игроков

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 января 2018, 16:49

      Перец обидел Кристиана))
      Сюжет для драмы !!

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