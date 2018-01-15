Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание покинуть мадридский клуб.

Португалец обижен на президента сливочных Флорентино Переса, который пообещал ему продлить контракт после победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, однако так до сих пор этого и не сделал. По информации источника, португалец хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста с «бланкос» рассчитано до июня 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду может быть включен «Реалом» в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.