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  • Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса

Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса

15 января 2018, 13:59
23

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание покинуть мадридский клуб.

Португалец обижен на президента сливочных Флорентино Переса, который пообещал ему продлить контракт после победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, однако так до сих пор этого и не сделал. По информации источника, португалец хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста с «бланкос» рассчитано до июня 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что Роналду может быть включен «Реалом» в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Перес Флорентино
Комментарии (23)
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DOCTOR PENALTY
1516015265
Вероятнее всего это маркетинговые ходы
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insider_retro
1516015840
То, что кто-то обижен, положил глаз на что-то или просто положил на кого-то - это не более, чем пустопорожние вбросы газетёнок и ресурсов.... Солидные дела и личные договорённости решаются в тишине... И, как правило, не становятся достоянием общественности....
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momwig_
1516016137
Криш не молодеет, ПереЦ это понимает... год-два и всё - "остатки былой роскоши".
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Тraumtanzеr
1516016139
просто ранальда узнала какая у месси запрлата, началось нытье)
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Denbar
1516016156
До окончания контракта три с половиной года...Чё за бред?!
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кузнецов артем
1516026194
Конечно ты фантастический игрок но у тебя контракт и так до 35лет куда продлевать то. Реал это не Рома там должны играть сильнейшие в своей лучшей форме, без обид поклонники Тотти но выходить на 10-15 минут это не дело
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OfaZavr
1516031646
до какого же абсурда иногда доходят журналисты в выдумках диву даешься))
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mihail200606
1516032981
капризулька...)) есть негласное правило в реале, что игроков старше 33 не держат.. реал и без него останется великим клубом
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dinar7777dinar
1516040161
да в китай играть это его потолок ! смешит кристина !
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kella
1516079710
И кому сейчас нужна разменная монета?
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