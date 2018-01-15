Роналду намерен уйти из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» из-за обмана Переса

люди конечно я тут иногда пишу гадости про роналду ! он потрясающий футболист. Но мне кажется он изжил уже себя. месси и забивает и выдает великолепные передачи, забивает прекрасные штрафные работает как и нап как и полузащитник аля иньеста хави то у кристинки такого нету ! пора уходить !
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил желание покинуть мадридский клуб.
Португалец обижен на президента сливочных Флорентино Переса, который пообещал ему продлить контракт после победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, однако так до сих пор этого и не сделал. По информации источника, португалец хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Нынешнее соглашение 32-летнего футболиста с «бланкос» рассчитано до июня 2021 года.
Ранее СМИ сообщили, что Роналду может быть включен «Реалом» в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара.