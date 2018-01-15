«Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова

видать близка концовка сериала "ДЗЮБИНЬО В ЗЕНИТЕ". с такой зарплатой ДЗЮБАН за "Зенит 2 будет выступать??? когда прожточный минимум по стране 11 000.... Его видать для этого и покупали... чтоб ослабить соперника... ноо вышло наоборот усилили Спартак... забрав к себе засланного
Футболисты «Зенита» отправились в ОАЭ, где команда проведет двухнедельный тренировочный сбор перед стартом весенней части чемпионата России.
Клуб с берегов Невы вылетел в Дубай в следующем составе:
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Илья Скроботов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Никита Каккоев;
Полузащитники: Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Андрей Панюков.
С командой не полетели вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.
Стоит напомнить, что в рамках сбора «Зенит» проведет в ОАЭ три товарищеских матча. 22 января сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном», 25-го — со «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».