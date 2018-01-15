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    «Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова

    Футболисты «Зенита» отправились в ОАЭ, где команда проведет двухнедельный тренировочный сбор перед стартом весенней части чемпионата России.

    Клуб с берегов Невы вылетел в Дубай в следующем составе:

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

    Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Илья Скроботов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Никита Каккоев;

    Полузащитники: Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Андрей Панюков.

    С командой не полетели вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

    Стоит напомнить, что в рамках сбора «Зенит» проведет в ОАЭ три товарищеских матча. 22 января сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном», 25-го — со «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.01.2018 10:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 15 января 2018, 15:47

      видать близка концовка сериала "ДЗЮБИНЬО В ЗЕНИТЕ". с такой зарплатой ДЗЮБАН за "Зенит 2 будет выступать??? когда прожточный минимум по стране 11 000.... Его видать для этого и покупали... чтоб ослабить соперника... ноо вышло наоборот усилили Спартак... забрав к себе засланного

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 15 января 2018, 12:47

      Обидно и неприятно, что такая вещь, как ротация кадров в нашем футболе больше похожа на заговоры против игроков или какую-то подковерную игру. А самое главное, что все это демонстрирует наплевательское, хамское отношение к игрокам. Нет бы серьезно озаботиться судьбой тех, кого еще вчера уламывали о приходе в команду. Обидно за ребят. О каком клубном, да и вообще патриотизме после этого говорить? А мы говорим, что футболисты бегать не хотят. Ну, забегаешь, ну, сломают - им кому ты нужен? Вот такие вот печки-лавочки!

      0
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:11

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -3
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      Рейтинг: +10

      Doc_tor 15 января 2018, 12:11

      Ну и лохи

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2018, 11:42

      Надо срочно искать клубы нашим сборникам,а то будет поздно.Куда угодно лишь бы играть!

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 января 2018, 11:42

      Это чтобы случайно товар не повредить.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 января 2018, 11:23

      бревна не летают)))

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      Рейтинг: +315

      ateist90 15 января 2018, 11:00

      Понятно, кого в команде не будет;) За Шатова и Анюкова обидно;)

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 января 2018, 10:57

      Скорее всего в их услугах Зенит не нуждается.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > zigbert 15 января 2018, 11:05

      не Зенит, а именно макаронник Манчини и им лучше сейчас уйти в аренду, а летом этого тренеришку выгонят с треском

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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Garrincha58 15 января 2018, 11:09

      Согласен аренда для них наилучший вариант.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 января 2018, 10:43

      дзюбе надо уходить

      2
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