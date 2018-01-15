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  • «Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова

«Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова

15 января 2018, 10:05
15

Футболисты «Зенита» отправились в ОАЭ, где команда проведет двухнедельный тренировочный сбор перед стартом весенней части чемпионата России.

Клуб с берегов Невы вылетел в Дубай в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Илья Скроботов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Никита Каккоев;

Полузащитники: Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Андрей Панюков.

С командой не полетели вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

Стоит напомнить, что в рамках сбора «Зенит» проведет в ОАЭ три товарищеских матча. 22 января сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном», 25-го — со «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Дзюба Артем Анюков Александр Шатов Олег
Комментарии (15)
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SPACE TRUCKIN
1516000415
дзюбышу обидно - не взял тренеришко на сборы...
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Igor Belousov
1516002218
дзюбе надо уходить
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ateist90
1516003200
Понятно, кого в команде не будет;) За Шатова и Анюкова обидно;)
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Александ1982
1516004587
бревна не летают)))
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neveldomha
1516005751
Это чтобы случайно товар не повредить.
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Gullit 76
1516005778
Надо срочно искать клубы нашим сборникам,а то будет поздно.Куда угодно лишь бы играть!
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Doc_tor
1516007470
Ну и лохи
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gfhxpfbd7406
1516007490
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Дед Сергей
1516009654
Обидно и неприятно, что такая вещь, как ротация кадров в нашем футболе больше похожа на заговоры против игроков или какую-то подковерную игру. А самое главное, что все это демонстрирует наплевательское, хамское отношение к игрокам. Нет бы серьезно озаботиться судьбой тех, кого еще вчера уламывали о приходе в команду. Обидно за ребят. О каком клубном, да и вообще патриотизме после этого говорить? А мы говорим, что футболисты бегать не хотят. Ну, забегаешь, ну, сломают - им кому ты нужен? Вот такие вот печки-лавочки!
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Spartak №1
1516020436
видать близка концовка сериала "ДЗЮБИНЬО В ЗЕНИТЕ". с такой зарплатой ДЗЮБАН за "Зенит 2 будет выступать??? когда прожточный минимум по стране 11 000.... Его видать для этого и покупали... чтоб ослабить соперника... ноо вышло наоборот усилили Спартак... забрав к себе засланного
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