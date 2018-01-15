«Зенит» отправился на сбор в ОАЭ без Дзюбы, Шатова и Анюкова

Футболисты «Зенита» отправились в ОАЭ, где команда проведет двухнедельный тренировочный сбор перед стартом весенней части чемпионата России.

Клуб с берегов Невы вылетел в Дубай в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Илья Скроботов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Никита Каккоев;

Полузащитники: Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Андрей Панюков.

С командой не полетели вратарь Михаил Кержаков, защитник Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

Стоит напомнить, что в рамках сбора «Зенит» проведет в ОАЭ три товарищеских матча. 22 января сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном», 25-го — со «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».