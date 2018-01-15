Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера отказался от переезда в чемпионат ОАЭ

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от предложений клубов из ОАЭ в пользу московского «Спартака». Главного тренера красно-белых не интересует даже серьезное улучшение финансовых условий контракта — уезжать из российской столицы он не планирует.

    «Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из «Спартака».

    Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял», – рассказал источник из близкого окружения специалиста.

    Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2018 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 15 января 2018, 13:13

      Если правда то молодец))) на первом месте стоит футбол.а что ему светит кроме денег в эмиратах..он должен светиться в европе для повышения своего статуса. денег наверно он уже поднял достаточно раз так ответил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 12:42

      БРАВО МАССИМО! И дальше идём ВМЕСТЕ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 15 января 2018, 11:58

      Дай бог, чтобы он и дальше не менял свою позицию. В современном футболе мало тех, для кого "деньги" - не главная ценность в жизни.
      Хоть на кого-то молодёжь может посмотреть, как на образец для подражания.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 января 2018, 10:46

      Каррера не погонится за деньгами,которые ему сулят в ОАЭ.И это делает ему честь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 10:39

      и все время какой-то тайный источник знакомый с ситуацией рассказывает всякие небылицы, вот если бы сам Массимо рассказал что такие предложения имели место быть тогда можно рассуждать на эту тему а так это просто выдумка на ровном месте.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 января 2018, 09:42

      И куда он потом пойдёт?? В чемпионат Молдавии.?? Это только для пенсии. Потом его стажировка в Спартаке ещё не закончилась.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 января 2018, 07:25

      Он Спартаковец) и на долго с НАМИ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 07:19

      Это -НАШ ТРЕНЕР и этим все сказано.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 06:49

      Каррера рассудный человек не деньги главное тут а работа с которой ему очень дорога в этом клубе там может всего этого и не быть нет такого стимула и интереса которая ставит высокие цели

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 15 января 2018, 06:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прочитал заголовок, подумал:
      "А напрасно. И "Спартак" бы с собой забрал..."

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11