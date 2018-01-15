Каррера отказался от переезда в чемпионат ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от предложений клубов из ОАЭ в пользу московского «Спартака». Главного тренера красно-белых не интересует даже серьезное улучшение финансовых условий контракта — уезжать из российской столицы он не планирует.

«Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из «Спартака».

Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял», – рассказал источник из близкого окружения специалиста.

Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года.