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Каррера отказался от переезда в чемпионат ОАЭ

15 января 2018, 06:07
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от предложений клубов из ОАЭ в пользу московского «Спартака». Главного тренера красно-белых не интересует даже серьезное улучшение финансовых условий контракта — уезжать из российской столицы он не планирует.

«Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из «Спартака».

Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял», – рассказал источник из близкого окружения специалиста.

Напомним, что итальянец привел «Спартак» в прошлом сезоне к чемпионству впервые с 2001 года.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Gerecht165
1515987026
Прочитал заголовок, подумал: "А напрасно. И "Спартак" бы с собой забрал..."
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Полная Канистра
1515988165
Каррера рассудный человек не деньги главное тут а работа с которой ему очень дорога в этом клубе там может всего этого и не быть нет такого стимула и интереса которая ставит высокие цели
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Диктор
1515989954
Это -НАШ ТРЕНЕР и этим все сказано.
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dendiesel
1515990358
Он Спартаковец) и на долго с НАМИ!!!
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RedWhiteFans2
1515998535
И куда он потом пойдёт?? В чемпионат Молдавии.?? Это только для пенсии. Потом его стажировка в Спартаке ещё не закончилась.
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OfaZavr
1516001983
и все время какой-то тайный источник знакомый с ситуацией рассказывает всякие небылицы, вот если бы сам Массимо рассказал что такие предложения имели место быть тогда можно рассуждать на эту тему а так это просто выдумка на ровном месте.
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zigbert
1516002367
Каррера не погонится за деньгами,которые ему сулят в ОАЭ.И это делает ему честь.
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VSt
1516006721
Дай бог, чтобы он и дальше не менял свою позицию. В современном футболе мало тех, для кого "деньги" - не главная ценность в жизни. Хоть на кого-то молодёжь может посмотреть, как на образец для подражания.
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DOCTOR PENALTY
1516009361
БРАВО МАССИМО! И дальше идём ВМЕСТЕ.
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andrebest4
1516011190
Если правда то молодец))) на первом месте стоит футбол.а что ему светит кроме денег в эмиратах..он должен светиться в европе для повышения своего статуса. денег наверно он уже поднял достаточно раз так ответил
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