27 футболистов отправятся на сбор с «Краснодаром», Смолов — в их числе

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отправится на сбор в ОАЭ с командой. Ранее сообщалось о том, что игрок может перейти в «Брайтон».

Вратари: Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов.

Защитники: Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко.

Полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулев, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев.

Нападающие: Федор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.