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    27 футболистов отправятся на сбор с «Краснодаром», Смолов — в их числе

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отправится на сбор в ОАЭ с командой. Ранее сообщалось о том, что игрок может перейти в «Брайтон».

    Вратари: Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов.

    Защитники: Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко.

    Полузащитники: Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулев, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев.

    Нападающие: Федор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    14.01.2018 15:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 января 2018, 12:16

      УДАЧИ БЫКАМ И ПОБЕД!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 18:20

      Состав радует глаз, все на месте. Хорошей подготовочки.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen > DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 20:54

      А особенно отсутствие фамилии, Подберезкин. Удачи ему в Рубине, может там пойдет у парня...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 января 2018, 16:02

      А почему Ивана Игнатьева нет? Когда Шалимов собирается парню шанс дать???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      retiremen > 14 января 2018, 20:53

      Может и не по индивидуальной, но молодежка готовится на Реал, играть будут на центральном стадионе, думаю будет аншлаг.

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      Рейтинг: +691

      retiremen > 14 января 2018, 23:48

      Ну вот зачем такой злой? Кодла, почему ж кодла? Команда и надо сказать не плохая такая команда....

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