Каррера рассказал о самом негативном моменте в 2017 году

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7 самым болезненным моментов в 2017 году. Специалист признался, что не спал несколько ночей подряд после игры в Англии.

— Что было для вас болезненнее: поражение в Ливерпуле или невыход сборной Италии на чемпионат мира?

— Лично для меня, безусловно, поражение в Ливерпуле. Этот матч я не забуду никогда. Он многому меня научил. Думаю, это был самый негативный момент 2017 года. Я не спал после той игры много ночей подряд.

— Вы знаете, что «Спартак» установил сразу два антирекорда в том матче?

— Дело не в этом. Дело в том, что поражение было очень сложно переварить.