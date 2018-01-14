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    Каррера рассказал о самом негативном моменте в 2017 году

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7 самым болезненным моментов в 2017 году. Специалист признался, что не спал несколько ночей подряд после игры в Англии.

    — Что было для вас болезненнее: поражение в Ливерпуле или невыход сборной Италии на чемпионат мира?

    — Лично для меня, безусловно, поражение в Ливерпуле. Этот матч я не забуду никогда. Он многому меня научил. Думаю, это был самый негативный момент 2017 года. Я не спал после той игры много ночей подряд.

    — Вы знаете, что «Спартак» установил сразу два антирекорда в том матче?

    — Дело не в этом. Дело в том, что поражение было очень сложно переварить.

    Источник: Sport24

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    14.01.2018 09:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +451

      frizom 15 января 2018, 12:21

      ничего страшного Массимо. ВЫводы мы видели в матче с ЦСКА.
      Надеюсь с Локо продолжите!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 13:08

      как уже задолбали его вопросами про этот злополучный матч что было то было ЭТО ФУТБОЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 12:07

      ну ничего негативный опыт тоже опыт главное вынести из него правильные выводы порою и такое приходиться пережить чтобы стать сильнее.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 14 января 2018, 11:29

      Не ошибается тот,кто ничего не делает! Обидное и болезненное поражение,но зато урок,на многие годы...

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 января 2018, 10:17

      Массимо, надеемся на разбор и недопущение больше таких ошибок в этом году!

      2
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