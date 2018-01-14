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    Боккетти: «Даже если все будут говорить, что «Локомотив» уже чемпион, мы не должны останавливаться»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о текущем лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ.

    На данный момент железнодорожники являются единоличными лидерами чемпионата России, опережая идущих третьими красно-белых на восемь очков.

    «Для меня сюрприз – такой отрыв от второго места. Само по себе лидерство «Локомотива» не удивляет – у них хорошая команда.

    Первая игра у нас как раз против «Локомотива», если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее. Даже если будет ничья, у нас останется еще девять игр.

    Нужно выигрывать каждый следующий матч, не оглядываться на соперников, и тогда все станет возможным, даже если все будут говорить, что «Локомотив» уже чемпион, мы не должны останавливаться», – сказал Боккетти.

    Источник: ТАСС

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    14.01.2018 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      drago922 14 января 2018, 13:29

      в марте всё увидим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:49

      вы главное готовьтесь там как следует а не только мышцы языка качайте, чтобы потом на деле все показать.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 января 2018, 07:31

      Я уверен что после этой игры отрыв будет уже 5 очков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 января 2018, 05:49

      Радует позитивный настрой Баккетти, но паровоз умчался далеко и догнать его задача сложная...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 14 января 2018, 03:36

      Если ты будешь молчать по больше то тогда всем будет легче!

      0
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