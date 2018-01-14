Боккетти: «Даже если все будут говорить, что «Локомотив» уже чемпион, мы не должны останавливаться»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о текущем лидерстве «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ.

На данный момент железнодорожники являются единоличными лидерами чемпионата России, опережая идущих третьими красно-белых на восемь очков.

«Для меня сюрприз – такой отрыв от второго места. Само по себе лидерство «Локомотива» не удивляет – у них хорошая команда.

Первая игра у нас как раз против «Локомотива», если нам удастся победить, то психологически мы будем сильнее. Даже если будет ничья, у нас останется еще девять игр.

Нужно выигрывать каждый следующий матч, не оглядываться на соперников, и тогда все станет возможным, даже если все будут говорить, что «Локомотив» уже чемпион, мы не должны останавливаться», – сказал Боккетти.