В РФС сообщили фамилии 11 игроков, чьи пробы были под подозрением ФИФА

Стали известны имена футболистов, чьи допинг-пробы были затребованы ФИФА. В общем списке значатся имена 11 футболистов: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пeтр Немов.

РФС сделал соответствующий запрос в РУСАДА, которое сообщило, что пробы чисты.

Ранее сообщалось, что в нарушении допинговых правил подозреваются 19 футболистов, в том числе и некоторые игроки из нынешнего состава сборной России. Под подозрением были в том числе Игорь Акинфеев и Денис Глушаков.