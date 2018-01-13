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    В РФС сообщили фамилии 11 игроков, чьи пробы были под подозрением ФИФА

    Стали известны имена футболистов, чьи допинг-пробы были затребованы ФИФА. В общем списке значатся имена 11 футболистов: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пeтр Немов.
    РФС сделал соответствующий запрос в РУСАДА, которое сообщило, что пробы чисты.

    Ранее сообщалось, что в нарушении допинговых правил подозреваются 19 футболистов, в том числе и некоторые игроки из нынешнего состава сборной России. Под подозрением были в том числе Игорь Акинфеев и Денис Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2018 11:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2018, 21:29

      и чё дальше Вы у себя под носом поковыряйте сплошь кругом мутанты

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 января 2018, 16:55

      Петька Немов?
      Да он просто по жизни,как обкуренный..))

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 января 2018, 15:06

      А Чепчугов тут при чём? Он же последние 7 лет не слезает со скамейки запасных ЦСКА, всего 14 матчей сыграл. Но есть среди них очень подозрительный: 21 февраля 2012 года ЦСКА - Реал 1:1. Да, да, не удивляйтесь, Чепчугов в этом матче принимал участие. И чтобы набрать хорошую форму, он вполне мог что-то принять.

      3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 января 2018, 13:26

      Колятся падлы

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 января 2018, 13:14

      Очередной бред сумасшедшего Родченкова стал известен. Жаль, что некоторым структурам при спорте заявления сумасшедшего достаточно для осуждения спортсмена. С таким же успехом, дворник сухумского питомника обезьян мог бы обвинить Макларена в домогательствах к гиббонам во время олимпиады в Сочи. Попробуй оправдайся, если Абхазию мало кто признал, и туда проехать легально ни одна официальная спортивная организация не может :) .

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Егор Велунов 13 января 2018, 13:36

      А почему он сумасшедший? Для меня в его докладе логики больше, чем в вашем комментарии..

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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Aleksandr_1986_Spb_ 13 января 2018, 14:13

      А потому что лечился он в соответствующем заведении.

      3
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Aleksandr_1986_Spb_ 13 января 2018, 17:39

      У него есть факт биографии, что он лечился в психиатрической больнице. И для нормального суда мало свидетельств одного человека, тем более со справкой сумасшедшего, а для Макларена достаточно. Но для того, чтобы это понять, надо сбросить очки слепой веры западным СМИ. Тогда логика у сумасшедшего исчезнет :)

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Егор Велунов 13 января 2018, 17:53

      Видно что Вы из Советского Союза вышли...

      -2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > lordmrv 13 января 2018, 18:37

      А не удивляет что история о том что он лечился всплыла только после того как он уехал? И дела на него уголовные как-то сразу состряпали? Это уже традиция в нашей стране находить что-то плохое о человеке который из неё свалил? Получается что человек с научным званием в области химии и работавший на страну десятилетие на высокой должности сразу легко становится психом и уголовно преследуемым?

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Aleksandr_1986_Spb_ 14 января 2018, 15:14

      Уголовное дело против его сестры. пойманной с допингом, было до отъезда Родченкова, и это похоже главная причина его бегства на запад. В России есть запрет на сообщение о болезни пациента, поэтому и не всплывала информация о болезни. Но бывают моменты, когда пора нарушать закон для обеспечения защиты в суде, Внимательно надо изучать предмет, прежде чем писать.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:49

      Почему так много армейцев???

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 января 2018, 12:47

      игнашевич практически с седыми власами для футбола,марио если только на бразильской коке.. (шучу.профессионал),чепчугову нахрен не надо- он не играет,две бабы,япошка давно уже за бортом футбола,остальные-отголоски прошлого... пестрая компания,натюрморт почти

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 13 января 2018, 12:38

      половина игроков Цска!

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > Челнинец 13 января 2018, 12:51

      Потому что проба Еременко была с кокой

      4
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 13 января 2018, 12:10

      У Дениса Глушакова если только алкогольный допинг смогли бы найти и то после выигранного чемпионства..)))

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