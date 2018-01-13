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  • В РФС сообщили фамилии 11 игроков, чьи пробы были под подозрением ФИФА

В РФС сообщили фамилии 11 игроков, чьи пробы были под подозрением ФИФА

13 января 2018, 11:55
17

Стали известны имена футболистов, чьи допинг-пробы были затребованы ФИФА. В общем списке значатся имена 11 футболистов: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пeтр Немов.
РФС сделал соответствующий запрос в РУСАДА, которое сообщило, что пробы чисты.

Ранее сообщалось, что в нарушении допинговых правил подозреваются 19 футболистов, в том числе и некоторые игроки из нынешнего состава сборной России. Под подозрением были в том числе Игорь Акинфеев и Денис Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Lamantyn
1515834618
У Дениса Глушакова если только алкогольный допинг смогли бы найти и то после выигранного чемпионства..)))
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Челнинец
1515836328
половина игроков Цска!
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84aivengo
1515836836
игнашевич практически с седыми власами для футбола,марио если только на бразильской коке.. (шучу.профессионал),чепчугову нахрен не надо- он не играет,две бабы,япошка давно уже за бортом футбола,остальные-отголоски прошлого... пестрая компания,натюрморт почти
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Сильвербой
1515836948
Почему так много армейцев???
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Егор Велунов
1515838488
Очередной бред сумасшедшего Родченкова стал известен. Жаль, что некоторым структурам при спорте заявления сумасшедшего достаточно для осуждения спортсмена. С таким же успехом, дворник сухумского питомника обезьян мог бы обвинить Макларена в домогательствах к гиббонам во время олимпиады в Сочи. Попробуй оправдайся, если Абхазию мало кто признал, и туда проехать легально ни одна официальная спортивная организация не может :) .
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Axe111
1515839201
Колятся падлы
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BRO_football
1515845216
А Чепчугов тут при чём? Он же последние 7 лет не слезает со скамейки запасных ЦСКА, всего 14 матчей сыграл. Но есть среди них очень подозрительный: 21 февраля 2012 года ЦСКА - Реал 1:1. Да, да, не удивляйтесь, Чепчугов в этом матче принимал участие. И чтобы набрать хорошую форму, он вполне мог что-то принять.
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rubinovyi2
1515851702
Петька Немов? Да он просто по жизни,как обкуренный..))
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Полная Канистра
1515868171
и чё дальше Вы у себя под носом поковыряйте сплошь кругом мутанты
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