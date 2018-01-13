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  • Агент: «Фернандеш интересен «Интеру», но он хочет играть в «Локомотиве»

Агент: «Фернандеш интересен «Интеру», но он хочет играть в «Локомотиве»

13 января 2018, 08:28
12

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша сообщил о заинтересованности к игроку со стороны «Интера». Как отметил Паулу Барбоза, футболист намерен и дальше выступать за железнодорожников.

«Интер» знает, что Мануэль хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом.

Если Мануэль станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб.

В каком виде существует интерес «Интера»? В виде вопроса по телефону», – сказал агент.

Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Фернандеш Мануэль
Комментарии (12)
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Serjoga
1515824592
Фернандеш доиграет этот сезон в Локо! Его агентам пиарить не нужно! В конце сезона и после ЧМ его цена "взлетит"! Мужик "пашет" на поле, так что ничего удивительного! Удачи!
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rtjrtj45j45
1515826011
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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NeoNaTe
1515826636
красава , что еще сказать, знает что играет важную роль , имеет авторитет в команде а не гонится за дешевой славой в принтер и бабло, которое он и так в локо получит
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insider_retro
1515827080
Он заметен, полезен и востребован!.. Для футболиста после 30-ти это важно!.. Тем более впереди очевидное чемпионство!..
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Lev Aleks
1515829284
Правильно, человек хочет стать чемпионом России....у него есть прекрасный шанс.
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OfaZavr
1515829888
правильно, здесь он король и ведет борьбу за чемпионство да и ЛЕ шансы есть а там он будет один из и нет гарантий что не усадят на лавку.
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Сильвербой
1515832112
Это и понятно, зачкм менять клуб если вот-вот станешь чемпионом и гарантированно будешь в ЛЧ!? А в Интере не факт да и зарплату возрастному игроку врядли больше предложат!
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m40
1515839013
Боялся, что игрок может убежать при первом зове пусть и бывшего, но гранда. Такая позиция импонирует- сначала чемпионство, а потом и о переходе можно подумать. С такой игрой он в сборную попадет и на ЧМ точно поедет. А в Интере можно присесть на лавку и пролететь мимо ЧМ. Ну а летом можно уже рассматривать варианты. Либо остаться и с папровозами в ЛЧ поиграть.
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Андрей3088
1515843005
Ману - вызывает - Гордость и Уважение !!!
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Diesel133
1515846970
Смысл срываться в преддверии ЧМ, тем более перспективы у Локо хорошие! Да и зарплата нефиговая! Оставайся до конца контракта, там будет видно, в любом случае без работы не останешься!
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