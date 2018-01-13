Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Фернандеш интересен «Интеру», но он хочет играть в «Локомотиве»

    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша сообщил о заинтересованности к игроку со стороны «Интера». Как отметил Паулу Барбоза, футболист намерен и дальше выступать за железнодорожников.

    «Интер» знает, что Мануэль хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом.

    Если Мануэль станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб.

    В каком виде существует интерес «Интера»? В виде вопроса по телефону», – сказал агент.

    Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2018 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 января 2018, 15:36

      Смысл срываться в преддверии ЧМ, тем более перспективы у Локо хорошие! Да и зарплата нефиговая! Оставайся до конца контракта, там будет видно, в любом случае без работы не останешься!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 13 января 2018, 14:30

      Ману - вызывает - Гордость и Уважение !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 13 января 2018, 13:23

      Боялся, что игрок может убежать при первом зове пусть и бывшего, но гранда. Такая позиция импонирует- сначала чемпионство, а потом и о переходе можно подумать. С такой игрой он в сборную попадет и на ЧМ точно поедет. А в Интере можно присесть на лавку и пролететь мимо ЧМ. Ну а летом можно уже рассматривать варианты. Либо остаться и с папровозами в ЛЧ поиграть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 13:09

      На телефонный звонок из Интера Фернандеш и Барбоза дали исчерпывающий ответ.Добавить нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:28

      Это и понятно, зачкм менять клуб если вот-вот станешь чемпионом и гарантированно будешь в ЛЧ!? А в Интере не факт да и зарплату возрастному игроку врядли больше предложат!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:51

      правильно, здесь он король и ведет борьбу за чемпионство да и ЛЕ шансы есть а там он будет один из и нет гарантий что не усадят на лавку.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 января 2018, 10:41

      Правильно, человек хочет стать чемпионом России....у него есть прекрасный шанс.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 января 2018, 10:04

      Он заметен, полезен и востребован!.. Для футболиста после 30-ти это важно!..
      Тем более впереди очевидное чемпионство!..

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 января 2018, 09:57

      красава , что еще сказать, знает что играет важную роль , имеет авторитет в команде а не гонится за дешевой славой в принтер и бабло, которое он и так в локо получит

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      rtjrtj45j45 13 января 2018, 09:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11