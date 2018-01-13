Агент: «Фернандеш интересен «Интеру», но он хочет играть в «Локомотиве»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша сообщил о заинтересованности к игроку со стороны «Интера». Как отметил Паулу Барбоза, футболист намерен и дальше выступать за железнодорожников.

«Интер» знает, что Мануэль хочет играть в «Локомотиве» до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта – стать чемпионом.

Если Мануэль станет чемпионом, сыграет на чемпионате мира и в Лиге чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с «Локомотивом», либо уйти в другой клуб.

В каком виде существует интерес «Интера»? В виде вопроса по телефону», – сказал агент.

Фернандеш в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.