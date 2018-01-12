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Щенников после травмы передвигается в специальном сапоге

12 января 2018, 11:41
10

Защитник ЦСКА Георгий Щенников продолжает восстанавливаться после перелома лодыжки. Футболист сейчас передвигается в специальном защитном сапоге.

В скором времени данный сапог будет снят. После этого футболист приступит к полноценным восстановительным процедурам.

Напомним, что Щенников получил травму в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0). Он вынужден был покинуть поле на 50-й минуте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (10)
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Nerlinger
1515746698
Караваева бы вернули на подмену и для конкуренции...
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absent32
1515747603
Гоша в сапогах)
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insider_retro
1515747954
Во, для ноги есть прибор!!!! Может некоторым нашим футболистам какую-нибудь шапку сотворить для лечения и форматирования безумных голов!...)))))
Ответить
Axe111
1515749453
Класс новость
Ответить
Obi Wan
1515750301
Скорейшего выздоровления!!!
Ответить
OOOVVV.
1515769613
Хоть одна позитивная новость! Ждём. Скорейшего выздоровления Георгий!
Ответить
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