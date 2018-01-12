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    Щенников после травмы передвигается в специальном сапоге

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников продолжает восстанавливаться после перелома лодыжки. Футболист сейчас передвигается в специальном защитном сапоге.

    В скором времени данный сапог будет снят. После этого футболист приступит к полноценным восстановительным процедурам.

    Напомним, что Щенников получил травму в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0). Он вынужден был покинуть поле на 50-й минуте.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.01.2018 11:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 12 января 2018, 18:06

      Хоть одна позитивная новость!
      Ждём. Скорейшего выздоровления Георгий!

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 12 января 2018, 12:45

      Скорейшего выздоровления!!!

      6
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 января 2018, 12:30

      Класс новость

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 12:05

      Во, для ноги есть прибор!!!!
      Может некоторым нашим футболистам какую-нибудь шапку сотворить для лечения и форматирования безумных голов!...)))))

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > insider_retro 12 января 2018, 13:02

      Просто более удобный аналог гипса, не более - кому не жалко 5-7 тысяч, любой может себе такой взять - удобно, можно снять ногу помыть и все такое...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > I_R_O_N_M_A_N 12 января 2018, 16:07

      Не в этом тема... Я про лечение головы... Одел лечебную шапку и футбольные дела пошли в гору...)))

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > insider_retro 12 января 2018, 17:19

      Ах если бы такая вещь существовала, можно было бы много голов излечить и не только в футболе...)

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 января 2018, 12:00

      Гоша в сапогах)

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 января 2018, 11:44

      Караваева бы вернули на подмену и для конкуренции...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nerlinger 12 января 2018, 15:00

      Караваев играет правым защитником, а там место занято.

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