Щенников после травмы передвигается в специальном сапоге

Защитник ЦСКА Георгий Щенников продолжает восстанавливаться после перелома лодыжки. Футболист сейчас передвигается в специальном защитном сапоге.

В скором времени данный сапог будет снят. После этого футболист приступит к полноценным восстановительным процедурам.

Напомним, что Щенников получил травму в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0). Он вынужден был покинуть поле на 50-й минуте.