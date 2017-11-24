Щенников не сыграет до конца года

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии защитника Георгия Щенникова, получившего травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

«Защитник прошел медицинское обследование.

У Георгия Щенникова диагностирован перелом правой медиальной лодыжки.

В оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 26-летний игрок сборной России забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 23-х играх всех турниров.