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Щенников не сыграет до конца года

24 ноября 2017, 15:03
24

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии защитника Георгия Щенникова, получившего травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).

«Защитник прошел медицинское обследование.

У Георгия Щенникова диагностирован перелом правой медиальной лодыжки.

В оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 26-летний игрок сборной России забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 23-х играх всех турниров.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Россия Щенников Георгий
Комментарии (24)
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афоня72
1511525185
А пол тайма с переломом еще отбегал..Красава!!
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bset
1511525274
Мужик! С переломом доиграл. Очень жаль, что не поможет. Предстоит важный матч с МЮ и еще более важный со Спартаком. Вообще беда с защитой... Надо зимой решать эти проблемы.
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alexivanof197
1511525713
да,ЦСКА за неделю трёх игроков потерял. вот и прелесть вся системы осень-весна
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VVM1964
1511525780
ЦСКА НАСТУПИЛ НА " МИНУ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ " - ОТСУТСТВИЕ СКАМЕЙКИ ЗАПАСНЫХ , ХОРОШО ХОТЬ ЛЕ СЕБЕ НА ВЕСНУ ОБЕСПЕЧИЛИ .
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Отчаянный Пердун
1511526974
Это потеря. Словно господь испытывает ЦСКА. Здоровья всем лазаретчикам!
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Gullit 76
1511528589
Три с переломом плюс два дисквалифицированы.Щенникову уважение за игру с переломом!Если победят МЮ - впору гос-награды вручать.
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volfrik
1511529621
Отбегать столько времени с переломом...Мужик!
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cska-62
1511530496
Час от часу не легче... Георгию здоровья! ЦСКА - держаться! И готовить на всякий случай технический персонал для выхода на поле: врачей, массажистов и даже поваров! Не говоря уже о тренерском штабе: Гончаренко, Онопко, Овчинников...
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RedWhiteFans2
1511530547
Да уж не подарок у ЦСКА ситуация. Хоть Газаева выпускай. Здоровья всем ребятам.
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Спартач_навсегда
1511531030
Здоровья!!!
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