Щенников не сыграет до конца года

Пресс-служба ЦСКА сообщила о состоянии защитника Георгия Щенникова, получившего травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0).
«Защитник прошел медицинское обследование.
У Георгия Щенникова диагностирован перелом правой медиальной лодыжки.
В оставшихся в 2017 году матчах Щенников участия не примет», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В текущем сезоне 26-летний игрок сборной России забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 23-х играх всех турниров.
Источник: ПФК ЦСКА