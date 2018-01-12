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    Гендиректор «Уфы»: «Мы идем в правильном направлении»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что его команда движется в правильном направлении, но не стал загадывать о высоких местах в турнирной таблице РФПЛ по итогам текущего сезона.

    — Команда выходит из отпуска. Какие ожидания от сборов перед финальным отрезком сезона?

    — Нас ждут три сбора: два на Кипре и один в Испании. Будем готовиться к оставшимся десяти матчам. Хотелось бы двигаться по тому курсу, который мы заложили в прошлом сезоне и продолжили в этом. Думаю, мы идем в правильном направлении.

    — С учетом плотности турнирной таблицы и нынешнего положения «Уфа» может замахнуться на попадание в еврокубки по итогам чемпионата?

    — Пока не хотелось бы думать о каких-то достижениях. Нам осталось провести 10 матчей в РФПЛ. Ближайшая игра — с московским «Динамо» 4 марта, и на данный момент это самый важный матч для нас и первоочередная цель. Потом будет следующая цель, и в конце сезона увидим, что у нас получится. Впереди много работы…

    Источник: Известия

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    12.01.2018 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 12 января 2018, 08:14

      Уфа играет в футбол только от обороны в надежде поймать соперника на контраатаке,и это иногда приносит результат. А насколько это правильный путь пакажет впемя.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 января 2018, 08:01

      правильный вопрос и правильный ответ

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