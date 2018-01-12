Гендиректор «Уфы»: «Мы идем в правильном направлении»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что его команда движется в правильном направлении, но не стал загадывать о высоких местах в турнирной таблице РФПЛ по итогам текущего сезона.

— Команда выходит из отпуска. Какие ожидания от сборов перед финальным отрезком сезона?

— Нас ждут три сбора: два на Кипре и один в Испании. Будем готовиться к оставшимся десяти матчам. Хотелось бы двигаться по тому курсу, который мы заложили в прошлом сезоне и продолжили в этом. Думаю, мы идем в правильном направлении.

— С учетом плотности турнирной таблицы и нынешнего положения «Уфа» может замахнуться на попадание в еврокубки по итогам чемпионата?

— Пока не хотелось бы думать о каких-то достижениях. Нам осталось провести 10 матчей в РФПЛ. Ближайшая игра — с московским «Динамо» 4 марта, и на данный момент это самый важный матч для нас и первоочередная цель. Потом будет следующая цель, и в конце сезона увидим, что у нас получится. Впереди много работы…