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    Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА

    Французский защитник Сесе Пепе тренируется вместе с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.

    Права на 21-летнего игрока принадлежат украинской «Звезде», с которой он подписал контракт в августе 2017 года.

    В текущем сезоне Пепе принял участие в 11 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата Украины команда из Кропивницкого занимает девятое место в турнирной таблице.

    Прежде француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя».

    Ранее армейцы заключили контракт с 17-летним полузащитником Данилой Яновым.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.01.2018 18:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 января 2018, 13:18

      Чем то похож на француза Патрика Виейру, такой же атлетичный. Только вот как к него с техникой, надеюсь не такое же бревно как Оланаре. Думаю в ЦСКА у ПЕПЕ всё будет нормально, оборону необходимо было уже давно обновить. Удачи в просмотре и игре!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 января 2018, 21:42

      Наконец-то защитник. Надеюсь, будет достойно играть. Жаль только, что не россиянин. Ну что имеем...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 января 2018, 20:58

      Удачи парню, если в ЦСКА пробьётся!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 января 2018, 20:09

      пишите правильно - Кировоград!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > кошмарик 11 января 2018, 21:43

      Правильно сделали, что города переименовали. Нам бы тоже не мешало вернуть старые города. А то в советские времена решили затереть историю. Наплодили названий в честь вождей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > bset 11 января 2018, 21:51

      а чо, в честь поп-звезд назвать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 19:29

      Просматривать - это ещё не подписывать... Ждёмссс...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:28

      Эта инфа вброшена видимо ради заголовка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:51

      Если не знаешь,не говори!Он уже на просмотре,фотки есть из Испании.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 января 2018, 19:07

      Охота на звезд продолжается...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > Чикомас 11 января 2018, 19:16

      Тоже "звезда" в 11 матчах ни чем не отметился! Смешно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > OOOVVV. 11 января 2018, 19:27

      Защитник же)) тут либо свои ворота охранять, либо в напы надо было идти)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Чикомас 11 января 2018, 20:45

      На будущих звёзд если только.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 11 января 2018, 19:03

      Грядет второй бомбовый трансфер?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 января 2018, 18:56

      молодежь нужна Гинеру подрастет на продажу

      0
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