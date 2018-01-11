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Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА

11 января 2018, 18:39
15

Французский защитник Сесе Пепе тренируется вместе с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.

Права на 21-летнего игрока принадлежат украинской «Звезде», с которой он подписал контракт в августе 2017 года.

В текущем сезоне Пепе принял участие в 11 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата Украины команда из Кропивницкого занимает девятое место в турнирной таблице.

Прежде француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя».

Ранее армейцы заключили контракт с 17-летним полузащитником Данилой Яновым.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига ЦСКА Звезда К
Комментарии (15)
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giluxa1963
1515686160
молодежь нужна Гинеру подрастет на продажу
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yarik1_78
1515686617
Грядет второй бомбовый трансфер?
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Чикомас
1515686875
Охота на звезд продолжается...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515688134
Эта инфа вброшена видимо ради заголовка
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insider_retro
1515688176
Просматривать - это ещё не подписывать... Ждёмссс...
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кошмарик
1515690555
пишите правильно - Кировоград!
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VIPded
1515693507
Удачи парню, если в ЦСКА пробьётся!
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bset
1515696154
Наконец-то защитник. Надеюсь, будет достойно играть. Жаль только, что не россиянин. Ну что имеем...
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R015RK
1515752299
Чем то похож на француза Патрика Виейру, такой же атлетичный. Только вот как к него с техникой, надеюсь не такое же бревно как Оланаре. Думаю в ЦСКА у ПЕПЕ всё будет нормально, оборону необходимо было уже давно обновить. Удачи в просмотре и игре!
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