Защитник «Звезды» Пепе – на просмотре у ЦСКА

Французский защитник Сесе Пепе тренируется вместе с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.
Права на 21-летнего игрока принадлежат украинской «Звезде», с которой он подписал контракт в августе 2017 года.
В текущем сезоне Пепе принял участие в 11 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата Украины команда из Кропивницкого занимает девятое место в турнирной таблице.
Прежде француз выступал за молодежные команды «ПСЖ» и «Марселя».
Ранее армейцы заключили контракт с 17-летним полузащитником Данилой Яновым.
Источник: ПФК ЦСКА