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ЦСКА подписал 17-летнего полузащитника Янова

11 января 2018, 16:29
6

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что клуб пополнил полузащитник Данила Янов.

Прежде 17-летний россиняни выступал за московское «Строгино». Хавбек зачислен в молодежную команду армейцев.

«С сегодняшнего дня можно официально объявить, что полузащитник Данила Янов – это игрок молодежного состава ЦСКА. Он проходил медицинское обследование в ЦСКА, и мы ждали результатов. Сегодня врачи сказали, что результаты отличные и теперь он игрок ЦСКА. Мне кажется, что на протяжении всего сезона «армейцы» следили за Данилой, ведь он играл за свой возраст и очень хорошо себя проявлял. Ряд других клубов также интересовался этим футболистом.

Данила Янов – это игрок разноплановый, но больше атакующий. Он нацелен на атаку и может решить исход матча. Данила мобилен и может проделывать большой объем работы на поле. Самое главное, что у него очень трезвая голова. По-футбольному – он очень смышленый игрок», — сказал генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский в интервью источнику.

В текущем сезоне игрок не принял участия в матчах второго дивизиона. В 2017 году он провел три матча за юношескую сборную России в рамках элитного раунда чемпионата Европы.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Строгино
Комментарии (6)
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BRO_football
1515679080
Покупку Янова сложно назвать первым трансфером ЦСКА, ведь игрок зачислен на молодёжную команду, а не основную. Но тем не менее это лучше, чем ничего.
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dok66
1515680000
Нужно воспитывать молодежь под себя ! Респект ЦСКА .
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ALEX ML
1515684240
Ещё бы в 17 лет голова была уже не трезвая
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Nerlinger
1515737863
А постарше кого приобретут - нет???
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