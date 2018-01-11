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    ЦСКА подписал 17-летнего полузащитника Янова

    Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что клуб пополнил полузащитник Данила Янов.

    Прежде 17-летний россиняни выступал за московское «Строгино». Хавбек зачислен в молодежную команду армейцев.

    «С сегодняшнего дня можно официально объявить, что полузащитник Данила Янов – это игрок молодежного состава ЦСКА. Он проходил медицинское обследование в ЦСКА, и мы ждали результатов. Сегодня врачи сказали, что результаты отличные и теперь он игрок ЦСКА. Мне кажется, что на протяжении всего сезона «армейцы» следили за Данилой, ведь он играл за свой возраст и очень хорошо себя проявлял. Ряд других клубов также интересовался этим футболистом.

    Данила Янов – это игрок разноплановый, но больше атакующий. Он нацелен на атаку и может решить исход матча. Данила мобилен и может проделывать большой объем работы на поле. Самое главное, что у него очень трезвая голова. По-футбольному – он очень смышленый игрок», — сказал генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский в интервью источнику.

    В текущем сезоне игрок не принял участия в матчах второго дивизиона. В 2017 году он провел три матча за юношескую сборную России в рамках элитного раунда чемпионата Европы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.01.2018 16:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 12 января 2018, 09:17

      А постарше кого приобретут - нет???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 января 2018, 18:24

      Ещё бы в 17 лет голова была уже не трезвая

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:13

      Нужно воспитывать молодежь под себя ! Респект ЦСКА .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 января 2018, 16:58

      Покупку Янова сложно назвать первым трансфером ЦСКА, ведь игрок зачислен на молодёжную команду, а не основную. Но тем не менее это лучше, чем ничего.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 12 января 2018, 09:38

      Из молодежки много игроков привлекается в основной состав ЦСКА
      и поэтому необходимо молодежный состав пополнять. Все правильно.

      -1
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