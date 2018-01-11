Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фирмино – Коутиньо: «Ливерпуль» после твоего ухода уже не будет прежним»

    Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино пожелал удачи своему другу Филиппе Коутиньо, перешедшему в «Барселону».

    «Ливерпуль» после твоего ухода уже не будет прежним, брат мой. Желаю тебе больших успехов, наслаждайся жизнью и исполняй все свои заветные мечты. Пусть бог хранит тебя и всю твою семью. Для меня было настоящей честью играть с таким волшебником, как ты», – написал бразилец в инстаграме.

    Ранее стало известно, что «Ливерпуль» планирует подписать с Фирмино контракт, рассчитанный до окончания его карьеры.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 января 2018, 17:15

      Очень трогательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 11 января 2018, 11:38

      Как-то неоднозначно... Ливерпуль не будет прежним! Начнёт бороться за титулы?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Zorro 20 11 января 2018, 11:36

      Уважаю это футболиста, не типичный бразилец.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11