Фирмино – Коутиньо: «Ливерпуль» после твоего ухода уже не будет прежним»

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино пожелал удачи своему другу Филиппе Коутиньо, перешедшему в «Барселону».

«Ливерпуль» после твоего ухода уже не будет прежним, брат мой. Желаю тебе больших успехов, наслаждайся жизнью и исполняй все свои заветные мечты. Пусть бог хранит тебя и всю твою семью. Для меня было настоящей честью играть с таким волшебником, как ты», – написал бразилец в инстаграме.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» планирует подписать с Фирмино контракт, рассчитанный до окончания его карьеры.