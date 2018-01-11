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  • Силкин рекомендует Смолову попробовать силы в заграничном клубе

Силкин рекомендует Смолову попробовать силы в заграничном клубе

11 января 2018, 06:29
4

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал свою точку зрения на тему того, в какой иностранной команде сможет проявить себя нападающий «Краснодара» Федор Смолов. По его мнению, именно в заграничный клуб должен переходить футболист «быков», а не в «Зенит».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Краснодара» 13 матчей в Премьер-лиге, забив 10 голов и отдав две результативные передачи. Напомним, что «Вест Хэм» предлагает за российского футболиста 11 миллионов. Также в его услугах заинтересован «Бешикташ».

— Межсезонье полнится слухами. В новом году Федора Смолова активно сватают в «Зенит».

— Сватают, потому что он забивает. И за клуб, и за сборную. А так получается в последнее время, что все лучшие наши игроки оказываются в «Зените».

— Для Смолова это был бы хороший вариант?

— Конечно, шаг вперед. Но мы знаем, что к Федору есть интерес зарубежных клубов. Я бы на его месте, если было бы серьезное предложение от хорошего клуба, попробовал себя за границей. Наши игроки не могут проявить себя в этом плане, спроса на них нет, хочется, чтобы кто-то сломал эту традицию. Но только если речь о хорошем клубе, повторюсь. Плюс был бы для всех, для сборной в том числе. Появился бы интерес и к другим футболистам.

— Видите Смолова в любом ведущем чемпионате?

— Ему надо идти в ту команду, где хорошая средняя линия, которая играет в вертикальный футбол. Федор — быстрый, маневренный футболист, ему нужно пространство. Если ему не давать вовремя передачу, ему будет сложно. В том числе в позиционных атаках. А в быстрых, встречных он мог бы проявить свои качества.

— С тех пор, как вы работали с ним в «Динамо», его игра сильно изменилась?

— Конечно. Тогда он был молодой парень, подающий надежды. Видно было, что есть качества, но не было уверенности. Была торопливость, принимал решения не всегда правильно. Нужно отдавать — пробивал, нужно пробить — отдавал. Но с опытом все приходит. Почувствовал себя лидером в «Урале», куда перешел, и стал расти как на дрожжах.

— Сможет Смолов, на ваш взгляд, принести пользу «Зениту»?

— Да, если «Зенит» будет играть в быстрый футбол. В начале чемпионата команда играла быстро. Потом стали передерживать мяч в середине поля. Из-за этого потерялся Кокорин, другие нападающие. По первому отрезку чемпионата «Зенит» выглядел безоговорочным лидером. Потом куда-то все потерялось.

— Соперники изучили, начали плотнее играть.

— Да. И сами зенитовцы «передергивали» лишний раз в центре поля.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Зенит Смолов Федор Силкин Сергей
Комментарии (4)
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upiter622
1515649471
Обсуждение о Смолове часто напоминает анализ кала,кто-то нагадил и ушел,а другие-сидят,копаются,спорят...
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dok66
1515649824
Ну прямо все советуют кто может ! Только никакой конкретики
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OfaZavr
1515659554
советчиков столько развелось лишь бы свои 5 копеек вставить.
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