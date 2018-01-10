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    Кубок Испании. Гол Черышева принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом», но не спас от вылета

    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» победил «Леганес» благодаря голу россиянина Дениса Черышева, но по сумме двух встреч (1:2) не прошел в следующий этап.

    В другой паре «Алавес» дважды обыграл «Форментеру» и вышел в 1/4 финала.

    Кубок Испании. 1/8 финала, ответные матчи

    Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эль-Жар, 31; 1:1 – Раба, 48; 2:1 – Черышев, 89.

    Первый матч – 0:1

    Алавес – Форментера – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Демирович, 55; 2:0 – Альфонсо, 90.

    Первый матч – 3:1

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 23:23
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 11 января 2018, 07:33

      В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» на своем поле победил «Леганес» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира.
      Вот вторая новость про этот гол))) на сайте вообще редакторы есть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 11 января 2018, 01:04

      красавец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 11 января 2018, 01:01

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