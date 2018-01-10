Кубок Испании. Гол Черышева принес «Вильярреалу» победу над «Леганесом», но не спас от вылета

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» победил «Леганес» благодаря голу россиянина Дениса Черышева, но по сумме двух встреч (1:2) не прошел в следующий этап.

В другой паре «Алавес» дважды обыграл «Форментеру» и вышел в 1/4 финала.

Кубок Испании. 1/8 финала, ответные матчи

Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эль-Жар, 31; 1:1 – Раба, 48; 2:1 – Черышев, 89.

Первый матч – 0:1

Алавес – Форментера – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Демирович, 55; 2:0 – Альфонсо, 90.

Первый матч – 3:1

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