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Алавес - Форментера

10.01.2018, Среда, 21:30 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Алавес - Форментера
Первый матч: 3 - 1
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 3 января, среда 21:00 Форментера 1:3 Алавес
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