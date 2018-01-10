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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Форментера
Алавес - Форментера: обзор матча 10 января 2018
Алавес
10.01.2018, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Форментера
90+1'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Форментера
ГОЛ! 1:0!
А. Педраса
90'
+1
Начало матча
Статистика матча Алавес - Форментера
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
06.11.2026
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6 : 1
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
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18.10.2026
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1 : 2
10.10.2026
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Форментера
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алавес
2 : 0
10.01.2018
Форментера
Испания. Кубок, 1/8 финала
Форментера
1 : 3
03.01.2018
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
0 : 1
29.11.2017
Форментера
Испания. Кубок, 1/16 финала
Форментера
1 : 1
25.10.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
9 : 1
21.12.2016
Форментера
Информация о матче
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