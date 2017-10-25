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Расписание матчей
Испания. Кубок
Форментера - Атлетик
Форментера - Атлетик: обзор матча 25 октября 2017
Форментера
25.10.2017, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Атлетик
63'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Форментера - Атлетик
63'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Статистика матча Форментера - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Форментера
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алавес
2 : 0
10.01.2018
Форментера
Испания. Кубок, 1/8 финала
Форментера
1 : 3
03.01.2018
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
0 : 1
29.11.2017
Форментера
Испания. Кубок, 1/16 финала
Форментера
1 : 1
25.10.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
9 : 1
21.12.2016
Форментера
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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Атлетик
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
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