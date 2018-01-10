Канчельскис: «У нас в футболе работают дилетанты. Этот спорт уже добивают!»

Удивляться нечему,в советское время спорт финансировался государством,проводились семинары футбольных специалистов,их аттестация,ребят отбирали по их способностям,нередко футбольные тренеры сами ходили по дворам,выискивая таланты! Возможно та система была не самая лучшая,но она РАБОТАЛА! А что теперь? Все ЗА ДЕНЬГИ!
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол. По мнению ветерана, в стране фактически уничтожена система подготовки молодых игроков.
«Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.
Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из «Камеди клаба».
У нас в футболе работают дилетанты. Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают!» – сказал Канчельскис.