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    Канчельскис: «У нас в футболе работают дилетанты. Этот спорт уже добивают!»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол. По мнению ветерана, в стране фактически уничтожена система подготовки молодых игроков.

    «Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.

    Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из «Камеди клаба».

    У нас в футболе работают дилетанты. Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают!» – сказал Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 17:28
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 января 2018, 12:36

      Удивляться нечему,в советское время спорт финансировался государством,проводились семинары футбольных специалистов,их аттестация,ребят отбирали по их способностям,нередко футбольные тренеры сами ходили по дворам,выискивая таланты! Возможно та система была не самая лучшая,но она РАБОТАЛА! А что теперь? Все ЗА ДЕНЬГИ!

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 11 января 2018, 09:47

      Полностью согласен!!!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 21:38

      Начни с себя Андрей вы тоже ничего особо не выйграли и свинтили за бугор,бабки сшибать.

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 21:15

      Ахах небось тебяя не подпускают никуда вот и ноешь. Убили его после развала,а сейчас его только оживляют строительством стадионов лимитом и прочими реформамии

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 января 2018, 20:09

      Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол,что с футболом "беда" от дилетантов.Но если "копнуть" глубже,то специалистов мало не только в футболе, но и во многих сферах нашей жизни(особенно в чиновничьях" шкурах").Уровень жизни населения России в 2017 году расположился на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. Имея низкий уровень жизни ,футбол не может быть на высоком месте,рейтинг футбола сборной, это доказывает.Нужно менять что -то в стране к лучшему,чтобы и в футболе чувствовались позитивные перемены и был прогресс.Голос не довольства Канчельскиса имеет право на жизнь,но согласятся ли с ним довольные дилетанты-чиновники.

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 января 2018, 19:28

      Даешь революцию в нашем футболе!!! Начинать с главного коррупционера-Мутко. Все делают деньги-поэтому дилетанты у власти. И для России это норма.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > polt 10 января 2018, 19:34

      тогда уж с царя начинать ! это его дружки !!

      6
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      Рейтинг: +4934

      polt > dinar7777dinar 11 января 2018, 13:18

      про царя не скажешь, что он дилетант

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 января 2018, 19:26

      Да Андрей прав на 100 %...Наш доблестный РФС только умеет гадить и транжирить деньги...И Мутко и Фурсенко- одного поля ягоды, вся та же питерская семейка иждивенцев у нашего славного президента"Голубой Воришка"( по Ильфу и Петрову)...И их место на скамье подсудимых- надеюсь, что со временем справедливость восторжествует...А то , что из нас просто делают слепых и глухих- это правда ....И надо трезво смотреть на все это....Надеюсь , что скоро все это уйдет в историю, увы ,не очень приятную....

      9
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 января 2018, 19:22

      в его время сборная тоже не особо блистала и значит он сам такой же хорошенький

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > серега кашин 10 января 2018, 19:37

      да ладно? скажи что канчельскис не блистал? да наша сборная была в миллион раз интереснее когда играли мостовой и карпин тот же титов ! а щас одни ублюдища конченные импотенты !

      6
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 20:45

      молись на кокорина со смоловым ! Ок?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:01

      хоть одну ничью смогут вытащить в группе так это будет геройством ! )))))))))))))))))))))))0 смешной ты парняга оказывается !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 19:20

      абсолютно верно ! потрясающий футболист сказал то что реально происходит.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:01

      жирков блестал в челси? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:04

      29 игр за пару сезонов )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) блестал он ну в членси))))) хахахааа !! более и менее игрок был аршавин ! и то бухал там в англии и его в клуб не пускали пока он с охраной орался ! болван глянь как играли мостовой и карпин за ту же сельту ! глянь как титов и компания выносили реал в лч !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:21

      канчелькис 123 игры за мю 47 голов ! и это в то время когда саф строил мю !! болельщики мю дали ему 25 место из 100 лучших игроков мю за всю историю ! скажи ка мне кто из наших кривоногих что то подобное сможет сделать? а? мостовой не раз забивал барсе !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:22

      печально смотреть на тех кто думает что у нас сейчас есть сборная россии по футболу ! смешно смотреть на этот цирк !!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 10 января 2018, 22:28

      а великих российских клубов и нету что и показывает лч из года в год ! да и в лиге европы ппц !!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 11 января 2018, 12:27

      мальчик оставаться здесь в рфпл это не развитие а тухлятина ))))

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      Рейтинг: +24996

      bset 10 января 2018, 19:19

      У нас его уже давно его добивают. Очевидно же. У нас во всем как. В Европе и США способствуют появлению чего-то, улучшению. А у нас только ограничивают и запрещают.

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