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  • Канчельскис: «У нас в футболе работают дилетанты. Этот спорт уже добивают!»

Канчельскис: «У нас в футболе работают дилетанты. Этот спорт уже добивают!»

10 января 2018, 17:28
51

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол. По мнению ветерана, в стране фактически уничтожена система подготовки молодых игроков.

«Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.

Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из «Камеди клаба».

У нас в футболе работают дилетанты. Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают!» – сказал Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (51)
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Svoysvoemubrat
1515594742
После провала на ЧМ будет капитальная чистка этого болота.
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Sterh
1515594910
Молодец. Реалист, а не пессимист. Нет у нас профессионального футбола.
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Отчаянный Пердун
1515596127
увы, как бы печально это не звучало, но он прав.
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Сильвербой
1515596158
Ну по большому счету Андрей прав!
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BuenosArgentina
1515596960
Ангажированные заявления спонсированные маленькой дурнопахнушей кучкой так называемых "Не-дилетантов" , самопровозглашённых "экспертов"...
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Kрейсер
1515600433
Задрала уже эта истеричка. У него есть хоть одно позитивное интервью? Всех польёт какахами. Ну и упырь.
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серега кашин
1515601322
в его время сборная тоже не особо блистала и значит он сам такой же хорошенький
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zico2205
1515601596
Да Андрей прав на 100 %...Наш доблестный РФС только умеет гадить и транжирить деньги...И Мутко и Фурсенко- одного поля ягоды, вся та же питерская семейка иждивенцев у нашего славного президента"Голубой Воришка"( по Ильфу и Петрову)...И их место на скамье подсудимых- надеюсь, что со временем справедливость восторжествует...А то , что из нас просто делают слепых и глухих- это правда ....И надо трезво смотреть на все это....Надеюсь , что скоро все это уйдет в историю, увы ,не очень приятную....
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fanchik
1515604176
Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол,что с футболом "беда" от дилетантов.Но если "копнуть" глубже,то специалистов мало не только в футболе, но и во многих сферах нашей жизни(особенно в чиновничьях" шкурах").Уровень жизни населения России в 2017 году расположился на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. Имея низкий уровень жизни ,футбол не может быть на высоком месте,рейтинг футбола сборной, это доказывает.Нужно менять что -то в стране к лучшему,чтобы и в футболе чувствовались позитивные перемены и был прогресс.Голос не довольства Канчельскиса имеет право на жизнь,но согласятся ли с ним довольные дилетанты-чиновники.
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anatolich72
1515609527
Начни с себя Андрей вы тоже ничего особо не выйграли и свинтили за бугор,бабки сшибать.
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