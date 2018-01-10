Канчельскис: «У нас в футболе работают дилетанты. Этот спорт уже добивают!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис призвал реалистично смотреть на отечественный футбол. По мнению ветерана, в стране фактически уничтожена система подготовки молодых игроков.

«Никто из россиян не играет за границей. Прозрейте! А то все кричат, что все у нас хорошенькие, красивенькие… Кубок Конфедерации все показал. Мы там стали третьими в группе. И на чемпионате мира будем бороться за третье место в своем квартете.

Я реалист. Не надо называть меня пессимистом. Я вижу, что творится в нашем футболе и говорю правду. У нас 80 процентов людей в клубах – дилетанты. Так почему мы все кричим, что у нас все хорошо?! Слепые? Да у нас на спортивный канал приходят комментировать футбол не эксперты, а люди из «Камеди клаба».

У нас в футболе работают дилетанты. Что происходит в этой стране? Что они творят?! Уже убили футбол и его теперь добивают!» – сказал Канчельскис.