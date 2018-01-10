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Лебеденко может перейти в один из клубов РФПЛ

10 января 2018, 14:10
2

Бывший нападающий «Арарата» Игорь Лебеденко не исключил, что продолжит карьеру в РФПЛ. При этом футболист отметил незаинтересованность в нем со стороны московских клубов.

«Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. «Арарат» базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать.

От каких команд есть предложения? От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться», – сказал футболист.

Лебеденко в текущем сезоне провел за «Арарат» 17 матчей, в которых забил пять голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лебеденко Игорь
Комментарии (2)
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Svoysvoemubrat
1515594805
У него трудовая книжка со вкладышами наверное.
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life85
1515595837
Кому он нужен с такими показателями?
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