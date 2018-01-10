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    Лебеденко может перейти в один из клубов РФПЛ

    Бывший нападающий «Арарата» Игорь Лебеденко не исключил, что продолжит карьеру в РФПЛ. При этом футболист отметил незаинтересованность в нем со стороны московских клубов.

    «Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. «Арарат» базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать.

    От каких команд есть предложения? От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться», – сказал футболист.

    Лебеденко в текущем сезоне провел за «Арарат» 17 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 14:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +673

      life85 10 января 2018, 17:50

      Кому он нужен с такими показателями?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 января 2018, 17:33

      У него трудовая книжка со вкладышами наверное.

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