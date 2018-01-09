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    Мещеряков: «Эдер – игрок «Локомотива». Никаких других документов на данный момент не существует»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в настоящее время нападающий Эдер является игроком железнодорожников, поэтому нет никаких оснований обсуждать информацию СМИ о досрочном возвращении португальца из аренды в «Лилль».

    «Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Я всегда говорю: если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом «Локомотива». Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

    Обращался ли кто-либо из «Лилля» по поводу досрочного возвращения Эдера? С этими вопросами лучше в клуб. Пока документ не подписан, ничего не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели», – сказал Мещеряков.

    «Локомотив» арендовал форварда у «Лилля» летом сроком на год. В нынешнем сезоне Эдер принял участие в 15-ти матчах за красно-зеленых, забил три гола и сделал одну результативную передачу

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 13:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 января 2018, 15:55

      На мой взгляд, Эдер не очень оправдывает возложенных на него надежд, можно и "взад вернуть". Только кем его заменить?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > multiscan 9 января 2018, 20:54

      Ари его должен заменить очень не плохо !

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > XaXatyn 9 января 2018, 21:15

      Ари на 2 года старше Эдера! Такой обмен -это даже не шило на мыло.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > multiscan 10 января 2018, 00:27

      Ари по игре сильнее и разнице нет особой 30 или 32 это много для напа !

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