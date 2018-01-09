Мещеряков: «Эдер – игрок «Локомотива». Никаких других документов на данный момент не существует»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в настоящее время нападающий Эдер является игроком железнодорожников, поэтому нет никаких оснований обсуждать информацию СМИ о досрочном возвращении португальца из аренды в «Лилль».

«Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Я всегда говорю: если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом «Локомотива». Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

Обращался ли кто-либо из «Лилля» по поводу досрочного возвращения Эдера? С этими вопросами лучше в клуб. Пока документ не подписан, ничего не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели», – сказал Мещеряков.

«Локомотив» арендовал форварда у «Лилля» летом сроком на год. В нынешнем сезоне Эдер принял участие в 15-ти матчах за красно-зеленых, забил три гола и сделал одну результативную передачу