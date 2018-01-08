«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Милана»

«Интер» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Габриэлю Палетте.

«Нерадзурри» рассматривают 31-летнего игрока как дублера Жоао Миранды и Милана Шкриньяра.

Также сообщается, что «Интер» следит за защитником «Манчестер Юнайтед» Дейли Блиндом, который провел всего пять матчей в АПЛ в нынешнем сезоне.

Кроме того, ранее появилась информация, что миланский клуб хочет приобрести у «Зенита» Доменико Кришито, однако петербуржцы не намерены отпускать футболиста зимой.

В текущей кампании Палетта принял участие в четырех встречах.