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    «Интер» заинтересован в приобретении защитника «Милана»

    «Интер» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Габриэлю Палетте.

    «Нерадзурри» рассматривают 31-летнего игрока как дублера Жоао Миранды и Милана Шкриньяра.

    Также сообщается, что «Интер» следит за защитником «Манчестер Юнайтед» Дейли Блиндом, который провел всего пять матчей в АПЛ в нынешнем сезоне.

    Кроме того, ранее появилась информация, что миланский клуб хочет приобрести у «Зенита» Доменико Кришито, однако петербуржцы не намерены отпускать футболиста зимой.

    В текущей кампании Палетта принял участие в четырех встречах.

    Источник: Football Italia

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    08.01.2018 18:39
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