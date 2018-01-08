«Кайрат» не захотел подписывать контракт с Павлюченко, игроку продолжают искать команду в Казахстане

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, сообщает Prosports.kz.

Агенты 36-летнего игрока предложили его услуги «Кайрату», однако клуб из Алматы отказался от россиянина, поскольку намерен делать ставку на более молодых футболистов.

Сам форвард имеет несколько предложений из ФНЛ, однако склоняется к тому, чтобы продолжить выступать в высшем дивизионе, даже если он не будет российским. Представители Павлюченко продолжают искать ему команду в Казахстане.

Последние полгода нападающий защищал цвета московского «Арарата», выступающего в ПФЛ.