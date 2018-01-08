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    «Кайрат» не захотел подписывать контракт с Павлюченко, игроку продолжают искать команду в Казахстане

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, сообщает Prosports.kz.

    Агенты 36-летнего игрока предложили его услуги «Кайрату», однако клуб из Алматы отказался от россиянина, поскольку намерен делать ставку на более молодых футболистов.

    Сам форвард имеет несколько предложений из ФНЛ, однако склоняется к тому, чтобы продолжить выступать в высшем дивизионе, даже если он не будет российским. Представители Павлюченко продолжают искать ему команду в Казахстане.

    Последние полгода нападающий защищал цвета московского «Арарата», выступающего в ПФЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 17:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 января 2018, 01:22

      Соглашайся Рома на ФНЛ, там ты ещё можешь пригодится, вот и Быстрову Кайрат отказал, вывод один, ваше время прошло...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 19:52

      Кайрат не хочет Арарат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 января 2018, 19:36

      помню его ЛЮТЫЙ автогол в ворота спартака в 2006-м,кажется,в игре с моим любимым Локомотивом,с левой-в девятку))

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 января 2018, 18:11

      Рома, пора уже заканчивать, ну либо в Китай, хотя там тоже сейчас хотят помоложе игроков!

      1
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