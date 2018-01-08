Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» не захотел подписывать контракт с Павлюченко, игроку продолжают искать команду в Казахстане

«Кайрат» не захотел подписывать контракт с Павлюченко, игроку продолжают искать команду в Казахстане

8 января 2018, 17:42
4

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, сообщает Prosports.kz.

Агенты 36-летнего игрока предложили его услуги «Кайрату», однако клуб из Алматы отказался от россиянина, поскольку намерен делать ставку на более молодых футболистов.

Сам форвард имеет несколько предложений из ФНЛ, однако склоняется к тому, чтобы продолжить выступать в высшем дивизионе, даже если он не будет российским. Представители Павлюченко продолжают искать ему команду в Казахстане.

Последние полгода нападающий защищал цвета московского «Арарата», выступающего в ПФЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Павлюченко Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1515424264
Рома, пора уже заканчивать, ну либо в Китай, хотя там тоже сейчас хотят помоложе игроков!
Ответить
Антон bx14e
1515429401
помню его ЛЮТЫЙ автогол в ворота спартака в 2006-м,кажется,в игре с моим любимым Локомотивом,с левой-в девятку))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515430367
Кайрат не хочет Арарат
Ответить
арейская
1515450158
Соглашайся Рома на ФНЛ, там ты ещё можешь пригодится, вот и Быстрову Кайрат отказал, вывод один, ваше время прошло...
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
10
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
7 августа
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
6
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+