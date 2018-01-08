Президент «ПСЖ»: «Дибала? В Серии А и кроме него есть много хороших игроков»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что помимо нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в Серии А выступает много хороших игроков. По слова руководителя, парижане свяжутся со «старой синьорой», если аргентинец их действительно заинтересует.

Ранее в СМИ появились сообщения, что французский клуб готов заплатить за форварда 150 миллионов евро.

«В Серии А есть много хороших игроков, не только Дибала. Если мы им заинтересуемся, то свяжемся с «Ювентусом», но сейчас Пауло сейчас не является ключом к будущему «ПСЖ», – сказал аль-Хелаифи.