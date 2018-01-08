Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «ПСЖ»: «Дибала? В Серии А и кроме него есть много хороших игроков»

    Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи заявил, что помимо нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в Серии А выступает много хороших игроков. По слова руководителя, парижане свяжутся со «старой синьорой», если аргентинец их действительно заинтересует.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что французский клуб готов заплатить за форварда 150 миллионов евро.

    «В Серии А есть много хороших игроков, не только Дибала. Если мы им заинтересуемся, то свяжемся с «Ювентусом», но сейчас Пауло сейчас не является ключом к будущему «ПСЖ», – сказал аль-Хелаифи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2018 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11