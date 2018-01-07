Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обухов: «В «Спартаке» Карпин говорил Веллитону после голов «браво», а русским – ничего»

Обухов: «В «Спартаке» Карпин говорил Веллитону после голов «браво», а русским – ничего»

7 января 2018, 18:09
12

Бывший форвард московского «Спартака» Владимир Обухов рассказал о внутрикомандных отношениях в стане красно-белых во время работы главным тренером Валерия Карпина. Напомним, что сейчас нападающий играет за «Кубань».

– В чем проявлялось разделение между легионерами и россиянами при Карпине?

– Допустим, русский футболист на тренировке попадает в «девятку» – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: «Браво, молодец!» Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину.

Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кубань (ЛФЛ) Веллитон Обухов Владимир Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1515338405
Обухов, а ты чего добился? Велитона переплюнул? Ты сейчас из Кубани бежать будешь и хаять руководство Кубани! Твой уровень-ФНЛ-это ты сам показал! В РФПЛ ты никому не нужен и Карпин здесь ни при чем! Тебе заказали обгадить Карпина? Потому, что в Кубани денег не платят?
Ответить
Serjoga
1515338590
Посмотрел статистику "МАСТЕРА": 18 игр-3 гола! И это НАПАДАЮЩИЙ! В ПФЛ 2-го дивизиона тоже есть краснодарские клубы!
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1515341635
Сдал с потрахами тарасовских!
Ответить
Par Mezan
1515341643
Просто наши всегда должны это делать, как два пальца об асфальт, а не гордиться, - играть так всегда!
Ответить
Полная Канистра
1515344787
хер несет через плечо
Ответить
WhiteEgon
1515352956
Ребята! Дело не в лимите и в высоких зарплатах российских игроков. Их просто не хвалят! Легионерам на тренировках браво кричат, поэтому они и лучше играют детей лимита. Так пусть Мутко лимит на игроков уберет и заставит тренеров хвалить наших игроков на тренировках. И все проблемы со сборной решатся! )))))))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515358133
Просто Веллитон по-русски понимал всего одно слово "браво". Надо же было с ним как-то общаться. А если серьёзно, то у Вовы здесь явно лезет какая-то личная обида. Валера Карпин жёсткий, но справедливый.
Ответить
Avitaminoz
1515364924
Вот мне его "допустим" ооочень интересно. Интересно придумал он этот случай или он реально был. Но какая разница. Это тренировка. Ты возьми Вова и забей что Велик забивал и тогда варежку разевай.
Ответить
sidors32
1515396714
Оооо! Это сам знаменитый нападающий Обухов высказался! Хотя, подождите... Знаменитое здесь только имя - Владимир!
Ответить
zico2205
1515422014
Посмотрим....
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
7
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
9
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
9
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+