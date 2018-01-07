Обухов: «В «Спартаке» Карпин говорил Веллитону после голов «браво», а русским – ничего»

Бывший форвард московского «Спартака» Владимир Обухов рассказал о внутрикомандных отношениях в стане красно-белых во время работы главным тренером Валерия Карпина. Напомним, что сейчас нападающий играет за «Кубань».

– В чем проявлялось разделение между легионерами и россиянами при Карпине?

– Допустим, русский футболист на тренировке попадает в «девятку» – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: «Браво, молодец!» Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину.

Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание.