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    Обухов: «В «Спартаке» Карпин говорил Веллитону после голов «браво», а русским – ничего»

    Бывший форвард московского «Спартака» Владимир Обухов рассказал о внутрикомандных отношениях в стане красно-белых во время работы главным тренером Валерия Карпина. Напомним, что сейчас нападающий играет за «Кубань».

    – В чем проявлялось разделение между легионерами и россиянами при Карпине?

    – Допустим, русский футболист на тренировке попадает в «девятку» – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: «Браво, молодец!» Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину.

    Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2018 18:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 января 2018, 17:33

      Посмотрим....

      0
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      Рейтинг: +161

      sidors32 8 января 2018, 10:31

      Оооо! Это сам знаменитый нападающий Обухов высказался! Хотя, подождите... Знаменитое здесь только имя - Владимир!

      -2
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 8 января 2018, 01:42

      Вот мне его "допустим" ооочень интересно. Интересно придумал он этот случай или он реально был. Но какая разница. Это тренировка. Ты возьми Вова и забей что Велик забивал и тогда варежку разевай.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 23:48

      Просто Веллитон по-русски понимал всего одно слово "браво". Надо же было с ним как-то общаться. А если серьёзно, то у Вовы здесь явно лезет какая-то личная обида. Валера Карпин жёсткий, но справедливый.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 7 января 2018, 22:22

      Ребята! Дело не в лимите и в высоких зарплатах российских игроков. Их просто не хвалят!
      Легионерам на тренировках браво кричат, поэтому они и лучше играют детей лимита.
      Так пусть Мутко лимит на игроков уберет и заставит тренеров хвалить наших игроков на тренировках. И все проблемы со сборной решатся! )))))))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 января 2018, 20:06

      хер несет через плечо

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 января 2018, 19:14

      Просто наши всегда должны это делать, как два пальца об асфальт, а не гордиться, - играть так всегда!

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 января 2018, 19:13

      Сдал с потрахами тарасовских!

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 7 января 2018, 19:10

      потому что ты 0

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      Рейтинг: +66

      Viruss28 7 января 2018, 18:57

      Наверное все таки дело в менталитете!

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