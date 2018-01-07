Карпин определился с тренерским штабом в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин определился с тренерским штабом. Помощником Карпина будет Александр Маслов, ранее работавший с молодежным составом.

Кроме Маслова, помогать 48-летнему специалисту будут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года, подписав контракт на 2,5 года.

На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.