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Карпин определился с тренерским штабом в «Ростове»

7 января 2018, 01:27
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин определился с тренерским штабом. Помощником Карпина будет Александр Маслов, ранее работавший с молодежным составом.

Кроме Маслова, помогать 48-летнему специалисту будут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года, подписав контракт на 2,5 года.

На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Чехов на Садовой
1515287491
Кирю возьми. Помощник он нормальный. Пусть растёт.
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лёха м
1515293243
УДАЧИ ВАЛЕРИК
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Freyd
1515296995
Ну пусть удача сопутствует тебе ВГК
Ответить
ROSTOV SUPER
1515298597
Вперед российско - испанская команда !
Ответить
vodomut
1515299505
удачи Валера
Ответить
Ще Гевара
1515310098
А Кириченко??
Ответить
Almazovich
1515316910
Успехов Карпину!
Ответить
yarik1_78
1515326231
Валера собирает гоп-компанию.Не ну всё равно,ВЕРИМ,ВАЛЕРИМ,ОЛЕНИМ...насчет последнего я сморозил!
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Приус
1515329526
Возьми Мостового, хватит ему без дела болтаться.
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