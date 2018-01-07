Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин определился с тренерским штабом в «Ростове»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин определился с тренерским штабом. Помощником Карпина будет Александр Маслов, ранее работавший с молодежным составом.

    Кроме Маслова, помогать 48-летнему специалисту будут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

    Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года, подписав контракт на 2,5 года.

    На данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2018 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 7 января 2018, 15:52

      Возьми Мостового, хватит ему без дела болтаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 7 января 2018, 14:57

      Валера собирает гоп-компанию.Не ну всё равно,ВЕРИМ,ВАЛЕРИМ,ОЛЕНИМ...насчет последнего я сморозил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 января 2018, 12:21

      Успехов Карпину!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 января 2018, 10:28

      А Кириченко??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 7 января 2018, 07:31

      удачи Валера

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 января 2018, 07:16

      Вперед российско - испанская команда !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Freyd 7 января 2018, 06:49

      Ну пусть удача сопутствует тебе ВГК

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 7 января 2018, 05:47

      УДАЧИ ВАЛЕРИК

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 7 января 2018, 04:11

      Кирю возьми. Помощник он нормальный. Пусть растёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Чехов на Садовой 7 января 2018, 15:13

      Киря обиделся и ушел! Он не пойдет! А Ростову удачи! Верю!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11