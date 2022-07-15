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    Александр Маслов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Маслов
    Команда Ростов (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 декабря 1969
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Ростов (мол) 2 : 0 Спартак М (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов (мол) 28 13 3 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Ростов (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    22.07.2022 Чертаново (мол) 2 : 2 Ростов (мол)
    26.07.2022 Ростов (мол) 3 : 1 Химки (мол)
    29.07.2022 Ростов (мол) 2 : 0 Локомотив (мол)
    05.08.2022 Ростов (мол) 3 : 0 Динамо (мол)
    12.08.2022 Краснодар (мол) 2 : 1 Ростов (мол)
    19.08.2022 Ростов (мол) 4 : 0 Факел (мол.)
    26.08.2022 Академия Кубань 1 : 3 Ростов (мол)
    02.09.2022 Ростов (мол) 5 : 4 Сочи (мол)
    09.09.2022 Ахмат (мол) 1 : 4 Ростов (мол)
    16.09.2022 Ростов (мол) 2 : 1 Чертаново (мол)
    30.09.2022 Химки (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    07.10.2022 Локомотив (мол) 3 : 1 Ростов (мол)
    14.10.2022 Динамо (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    21.10.2022 Ростов (мол) 0 : 4 Краснодар (мол)
    28.10.2022 Факел (мол.) 0 : 1 Ростов (мол)
    04.11.2022 Сочи (мол) 0 : 2 Ростов (мол)
    11.11.2022 Ростов (мол) 3 : 0 Академия Кубань
    10.03.2023 Ростов (мол) 2 : 0 Спартак М (мол)
    17.03.2023 Строгино (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    31.03.2023 Ростов (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    07.04.2023 Урал (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    14.04.2023 Ростов (мол) 0 : 0 Зенит (мол)
    21.04.2023 ЦСКА (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    28.04.2023 Ростов (мол) 0 : 0 Строгино (мол)
    05.05.2023 Спартак М (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
    12.05.2023 Ростов (мол) 0 : 0 Урал (мол)
    19.05.2023 Зенит (мол) 0 : 0 Ростов (мол)
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