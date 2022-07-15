Александр Маслов
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Маслов
|Команда
|Ростов (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 декабря 1969
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Маслов
|Команда
|Ростов (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 декабря 1969
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 1 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ростов (мол)
|28
|13
|3
|12
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|22.07.2022
|Чертаново (мол)
|2 : 2
|Ростов (мол)
|26.07.2022
|Ростов (мол)
|3 : 1
|Химки (мол)
|29.07.2022
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Локомотив (мол)
|05.08.2022
|Ростов (мол)
|3 : 0
|Динамо (мол)
|12.08.2022
|Краснодар (мол)
|2 : 1
|Ростов (мол)
|19.08.2022
|Ростов (мол)
|4 : 0
|Факел (мол.)
|26.08.2022
|Академия Кубань
|1 : 3
|Ростов (мол)
|02.09.2022
|Ростов (мол)
|5 : 4
|Сочи (мол)
|09.09.2022
|Ахмат (мол)
|1 : 4
|Ростов (мол)
|16.09.2022
|Ростов (мол)
|2 : 1
|Чертаново (мол)
|30.09.2022
|Химки (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|07.10.2022
|Локомотив (мол)
|3 : 1
|Ростов (мол)
|14.10.2022
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|21.10.2022
|Ростов (мол)
|0 : 4
|Краснодар (мол)
|28.10.2022
|Факел (мол.)
|0 : 1
|Ростов (мол)
|04.11.2022
|Сочи (мол)
|0 : 2
|Ростов (мол)
|11.11.2022
|Ростов (мол)
|3 : 0
|Академия Кубань
|10.03.2023
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|17.03.2023
|Строгино (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|31.03.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|07.04.2023
|Урал (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|14.04.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|Зенит (мол)
|21.04.2023
|ЦСКА (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|28.04.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|Строгино (мол)
|05.05.2023
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)
|12.05.2023
|Ростов (мол)
|0 : 0
|Урал (мол)
|19.05.2023
|Зенит (мол)
|0 : 0
|Ростов (мол)