Бывший тренер «Ростова» рассказал о скандальном матче с ЦСКА, который называли договорным

Бывший тренер, экс-нападающий «Ростова» Александр Маслов поделился воспоминаниями о сканадальных матчах команды.
– В 2005-м «Ростову» не удался договорняк против «Рубина»: Пол Эшуорт, тогдашний тренер, оказался строго против. Вы были его помощником. Что помните про тот матч?
– Мы не сдавали, действительно. Сыграли 1:1. Нам Пол ничего не говорил о предложении сдать.
– Точно?
– Может, уже после игры, постфактум, упомянул, что было такое предложение.
– И реакция?
– Какая должна быть реакция?
– «Это неправильно, нечестно, так быть не должно».
– Естественно, так не должно быть. Сложно сказать, эта история происходила не со мной. Я был лишь помощником Эшуорта.
– Я к чему. Многие считают договорняком матч против ЦСКА в 2006-м, где «Ростов» проиграл 2:1. Понимаете, почему так думают?
– А есть доказательства?
– Пока нет.
– Мы ничего не знали. Только после игры случился небольшой конфликт в раздевалке, потолкались чуть, были обвинения. Кому-то показалось, что сдавал один, второму – что сдавал третий, так далее. Все писали про драку – ее не было, и Каньенда точно не выходил побитым из раздевалки.
– С какими мыслями смотрели репортаж Василия Уткина по мотивам той встречи?
– Это его точка зрения.
– Прошло 18 лет. Можете с уверенностью сказать, что тот матч был чистым?
– А о каком матче можно говорить с полной уверенностью?
– Обычно практически о любом. Разве нет?
– В футболе не бывает стопроцентной честности. Мне сложно оценить. Об этом никто не хочет говорить, это уже в прошлом. Чего вспоминать?
– Чтобы не повторять в будущем.
– Надо хорошее помнить. Зачем плохое держать в памяти?
- Маслов выступал за «Ростсельмаш» в 1993–1997 годах, а затем в 2002–2004 годах после переименования клуба в «Ростов».
- После завершения карьеры работал тренером в первой и молодежной командах клуба с 2004 по 2019 годы.