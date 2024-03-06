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    • Бывший тренер «Ростова» рассказал о скандальном матче с ЦСКА, который называли договорным

    Бывший тренер «Ростова» рассказал о скандальном матче с ЦСКА, который называли договорным

    Бывший тренер, экс-нападающий «Ростова» Александр Маслов поделился воспоминаниями о сканадальных матчах команды.

    – В 2005-м «Ростову» не удался договорняк против «Рубина»: Пол Эшуорт, тогдашний тренер, оказался строго против. Вы были его помощником. Что помните про тот матч?

    – Мы не сдавали, действительно. Сыграли 1:1. Нам Пол ничего не говорил о предложении сдать.

    – Точно?

    – Может, уже после игры, постфактум, упомянул, что было такое предложение.

    – И реакция?

    – Какая должна быть реакция?

    – «Это неправильно, нечестно, так быть не должно».

    – Естественно, так не должно быть. Сложно сказать, эта история происходила не со мной. Я был лишь помощником Эшуорта.

    – Я к чему. Многие считают договорняком матч против ЦСКА в 2006-м, где «Ростов» проиграл 2:1. Понимаете, почему так думают?

    – А есть доказательства?

    – Пока нет.

    – Мы ничего не знали. Только после игры случился небольшой конфликт в раздевалке, потолкались чуть, были обвинения. Кому-то показалось, что сдавал один, второму – что сдавал третий, так далее. Все писали про драку – ее не было, и Каньенда точно не выходил побитым из раздевалки.

    – С какими мыслями смотрели репортаж Василия Уткина по мотивам той встречи?

    – Это его точка зрения.

    – Прошло 18 лет. Можете с уверенностью сказать, что тот матч был чистым?

    – А о каком матче можно говорить с полной уверенностью?

    – Обычно практически о любом. Разве нет?

    – В футболе не бывает стопроцентной честности. Мне сложно оценить. Об этом никто не хочет говорить, это уже в прошлом. Чего вспоминать?

    – Чтобы не повторять в будущем.

    – Надо хорошее помнить. Зачем плохое держать в памяти?

    • Маслов выступал за «Ростсельмаш» в 1993–1997 годах, а затем в 2002–2004 годах после переименования клуба в «Ростов».
    • После завершения карьеры работал тренером в первой и молодежной командах клуба с 2004 по 2019 годы.

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    Источник: Sport24

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    06.03.2024 10:15
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    Комментарии (4)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1709711397
    не было договорняка,но вроде он был,а доказательств то у вас нема)))
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    DOCTOR PENALTY
    1709712136
    "В футболе не бывает стопроцентной честности"... - хоть стой, хоть падай.
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    Дубина
    1709713378
    Позор коням!! Деньги у еврея кончились и все конюшня на своем 8 месте)) заносить не чего((( РЖУ ни могу
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    Алексей З
    1709714366
    Читаешь как страницы из "Дела", допрос подозреваемого. Странная реакция Маслова. Если ты честен, на Х пошли этого журналиста и закончи интервью. Его не оскорбляют подобные подозрения, почему надо оправдываться ?
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