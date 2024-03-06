Бывший тренер «Ростова» рассказал о скандальном матче с ЦСКА, который называли договорным

Бывший тренер, экс-нападающий «Ростова» Александр Маслов поделился воспоминаниями о сканадальных матчах команды.

– В 2005-м «Ростову» не удался договорняк против «Рубина»: Пол Эшуорт, тогдашний тренер, оказался строго против. Вы были его помощником. Что помните про тот матч?

– Мы не сдавали, действительно. Сыграли 1:1. Нам Пол ничего не говорил о предложении сдать.

– Точно?

– Может, уже после игры, постфактум, упомянул, что было такое предложение.

– И реакция?

– Какая должна быть реакция?

– «Это неправильно, нечестно, так быть не должно».

– Естественно, так не должно быть. Сложно сказать, эта история происходила не со мной. Я был лишь помощником Эшуорта.

– Я к чему. Многие считают договорняком матч против ЦСКА в 2006-м, где «Ростов» проиграл 2:1. Понимаете, почему так думают?

– А есть доказательства?

– Пока нет.

– Мы ничего не знали. Только после игры случился небольшой конфликт в раздевалке, потолкались чуть, были обвинения. Кому-то показалось, что сдавал один, второму – что сдавал третий, так далее. Все писали про драку – ее не было, и Каньенда точно не выходил побитым из раздевалки.

– С какими мыслями смотрели репортаж Василия Уткина по мотивам той встречи?

– Это его точка зрения.

– Прошло 18 лет. Можете с уверенностью сказать, что тот матч был чистым?

– А о каком матче можно говорить с полной уверенностью?

– Обычно практически о любом. Разве нет?

– В футболе не бывает стопроцентной честности. Мне сложно оценить. Об этом никто не хочет говорить, это уже в прошлом. Чего вспоминать?

– Чтобы не повторять в будущем.

– Надо хорошее помнить. Зачем плохое держать в памяти?