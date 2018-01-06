Примера. «Атлетико» в меньшинстве переиграл «Хетафе»

«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Хетафе» в матче 18-го тура Примеры.
На 18-й минуте счет открыл нападающий мадридцев Анхель Корреа, а закрепил преимущество «матрасников» во втором тайме форвард Диего Коста.
Отметим, что концовку встречи «Атлетико» провел в меньшинстве после того, как автор второго гола получил две желтые карточки в течение короткого промежутка времени и покинул поле на 68-й минуте.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Голы: 1:0 – Корреа, 18; 2:0 – Коста, 68.
Удаление: Коста, 68 – нет.
Источник: Бомбардир.ру