Примера. «Атлетико» в меньшинстве переиграл «Хетафе»

«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Хетафе» в матче 18-го тура Примеры.

На 18-й минуте счет открыл нападающий мадридцев Анхель Корреа, а закрепил преимущество «матрасников» во втором тайме форвард Диего Коста.

Отметим, что концовку встречи «Атлетико» провел в меньшинстве после того, как автор второго гола получил две желтые карточки в течение короткого промежутка времени и покинул поле на 68-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Атлетико – Хетафе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Корреа, 18; 2:0 – Коста, 68.

Удаление: Коста, 68 – нет.

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