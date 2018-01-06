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    Примера. «Атлетико» в меньшинстве переиграл «Хетафе»

    «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Хетафе» в матче 18-го тура Примеры.

    На 18-й минуте счет открыл нападающий мадридцев Анхель Корреа, а закрепил преимущество «матрасников» во втором тайме форвард Диего Коста.

    Отметим, что концовку встречи «Атлетико» провел в меньшинстве после того, как автор второго гола получил две желтые карточки в течение короткого промежутка времени и покинул поле на 68-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Атлетико – Хетафе – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корреа, 18; 2:0 – Коста, 68.

    Удаление: Коста, 68 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 16:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 января 2018, 18:18

      Так и не понял за что ему дали вторую желтую. За то что к болельщикам подбежал гол отпраздновать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Colchoneros > DeStar 7 января 2018, 04:25

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:16

      Диего в своём амплуа, опять на кого-то "нечаянно" наступил. Два раза...Но ведь и забивает!

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 января 2018, 17:59

      Матрасники молодцы, победили в своем стиле. Ставки на них делать - одно удовольствие.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 января 2018, 17:34

      Отличное начало!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > яйва-яйва 6 января 2018, 17:55

      ....для Косты)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 17:10

      Ну Коста молодца,гол,хорошая игра и две желтые.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде > Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 17:47

      Коста неисправим.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ахимас Вельде 6 января 2018, 17:50

      Солидарен,но голы штампует уже во второй игре подряд в Атлетико

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде > Татарин за ЦСКА 6 января 2018, 17:52

      И пусть продолжает, на таких игроков зрители специально ходят.

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ахимас Вельде 6 января 2018, 17:54

      Для меня,так это лучший трансфер для Атлетико на данный момент.Ведь "купили" родного футболиста,забивного,а самое главное БЕСПЛАТНО!!!Удачи клубу и Диего в сотрудничестве))))

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 января 2018, 16:58

      Коста во всех ипостасях хорош - и забил, и перебрал и подтвердил свой статус!!..))

      7
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > insider_retro 6 января 2018, 17:32

      Забивать умеет, но как всегда в своем репертуаре!)))

      3
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