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    Караваевым, на которого претендует «Динамо», интересовались клубы из Европы

    Вадим Шаблий, агент полузащитника «Зари» Александра Караваева, в интервью Sport Arena прокомментировал возможный переход своего клиента в «Динамо».

    «Знаю, что у Зари есть три, а то и четыре предложения по Караваеву. Но о какой-то конкретной заинтересованности со стороны московского «Динамо» я ничего сказать не могу. Мне известно, что интерес к Александру Караваеву проявляли клубы из Европы.

    Означает ли все это, что футболист зимой покинет «Зарю»? Нет. Караваев остается игроком «Зари». Чтобы трансфер состоялся, необходимо, чтобы, в первую очередь, клуб устроила сумма отступных за футболиста. Уже после этого будут переговоры по личному контракту.

    Пока Александр Караваев никуда не переходит, а значит, у Зари еще нет такого предложения по нему, которое устроило бы клуб», — сказал агент.

    Ранее московский клуб предложил за игрока сборной Украины 1 миллион евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 18:04
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