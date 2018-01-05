Караваевым, на которого претендует «Динамо», интересовались клубы из Европы

Вадим Шаблий, агент полузащитника «Зари» Александра Караваева, в интервью Sport Arena прокомментировал возможный переход своего клиента в «Динамо».

«Знаю, что у Зари есть три, а то и четыре предложения по Караваеву. Но о какой-то конкретной заинтересованности со стороны московского «Динамо» я ничего сказать не могу. Мне известно, что интерес к Александру Караваеву проявляли клубы из Европы.

Означает ли все это, что футболист зимой покинет «Зарю»? Нет. Караваев остается игроком «Зари». Чтобы трансфер состоялся, необходимо, чтобы, в первую очередь, клуб устроила сумма отступных за футболиста. Уже после этого будут переговоры по личному контракту.

Пока Александр Караваев никуда не переходит, а значит, у Зари еще нет такого предложения по нему, которое устроило бы клуб», — сказал агент.

Ранее московский клуб предложил за игрока сборной Украины 1 миллион евро.