«Динамо» предложило 1 миллион за полузащитника сборной Украины

Полузащитник «Зари» Александр Караваев может перейти в «Динамо». Об этом сообщило издание Sport Arena.

Согласно источнику, московский клуб предложил за 25-летнего игрока 1 миллион евро.

Ранее стало известно об интересе к Караваеву со стороны киевского «Динамо». «Заря» отказалась снизить для киевлян цену.

Караваев в текущем сезоне провел 20 матчей. На его счету пять результативных передач и один гол.

После 20-ти туров РФПЛ бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице.