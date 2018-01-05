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    Диего Коста: «Счастлив снова почувствовать себя футболистом»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста принял участие в первом для себя матче после возвращения из «Челси». Столичная команда выиграла у «Лейды» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:0, а сам испанец забил один из мячей.

    «Честно говоря, я счастлив снова почувствовать себя футболистом. Здорово снова играть за «Атлетико». Этот клуб очень важен для меня, и я очень доволен этим.

    Я не мог просить большего во время своего дебюта, чем снова выйти на поле и забить гол. Это просто фантастика», – заявил Коста после матча.

    Напомним, что испанец перешел в «Атлетико» в конце прошлого лета, но мог быть заявлен за мадридский клуб только в январе из-за санкций со стороны ФИФА.

    Источник: Daily Mail

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    05.01.2018 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 января 2018, 15:54

      Очень грязный футболист. Футбольное чудовище, но при этом возможно талант.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 января 2018, 11:23

      Удачи Диего с Атлетико!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 5 января 2018, 10:31

      Авось разыграется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 5 января 2018, 09:48

      Уже давно не футболист, а коммерческий проект.

      0
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