Диего Коста: «Счастлив снова почувствовать себя футболистом»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста принял участие в первом для себя матче после возвращения из «Челси». Столичная команда выиграла у «Лейды» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 4:0, а сам испанец забил один из мячей.

«Честно говоря, я счастлив снова почувствовать себя футболистом. Здорово снова играть за «Атлетико». Этот клуб очень важен для меня, и я очень доволен этим.

Я не мог просить большего во время своего дебюта, чем снова выйти на поле и забить гол. Это просто фантастика», – заявил Коста после матча.

Напомним, что испанец перешел в «Атлетико» в конце прошлого лета, но мог быть заявлен за мадридский клуб только в январе из-за санкций со стороны ФИФА.