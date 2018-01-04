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    Оланаре: «Чтобы сыграть за Нигерию на ЧМ-2018, надо чаще появляться на поле за ЦСКА»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о возможном участии в чемпионате мира-2018. В 2014 году он дебютировал в составе сборной Нигерии.

    «Будет здорово выступить на чемпионате мира. Я играю в России, знаю страну и погоду. Мне будет очень приятно провести турнир вместе со сборной Нигерии там, где мне все знакомо.

    Мне нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за определенных проблем. Чтобы отобраться в сборную, необходимо чаще появляться на поле, и я над этим работаю», — цитирует 23-летнего форварда источник со ссылкой на Allnigeriasoccer.

    В текущем сезоне Оланаре забил один гол в 11-ти матчах армейцев во всех турнирах.

    Напомним, соперниками нигерийцев по группе D стали команды Аргентины, Хорватии и Исландии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.01.2018 13:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 января 2018, 12:49

      Все негры по природе ленивые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 5 января 2018, 01:36

      надо не просто появляться на поле, а еще бы и забивать...а не травку щипать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:44

      Так не ленись, а потрудись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 января 2018, 21:57

      фк Якутия по тебе плачет пингвин замороженый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 4 января 2018, 21:45

      Он еще играет)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 4 января 2018, 15:55

      нужно чаще появляться на поле и усе забивать не надо помогать команде не надо, вот такой вот нападающий! ноль игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 января 2018, 15:30

      Скажем так, шансов немного....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:22

      Он все еще в ЦСКА ? Удивительно ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:03

      А чтобы чаще появляться на поле за ЦСКА, надо веселее шевелить батонами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 16:11

      И играть подучиться...

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 4 января 2018, 14:51

      тренируйся и много забивай, тогда и попадешь в основу сборной

      4
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