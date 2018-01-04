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  • Оланаре: «Чтобы сыграть за Нигерию на ЧМ-2018, надо чаще появляться на поле за ЦСКА»

Оланаре: «Чтобы сыграть за Нигерию на ЧМ-2018, надо чаще появляться на поле за ЦСКА»

4 января 2018, 13:14
12

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о возможном участии в чемпионате мира-2018. В 2014 году он дебютировал в составе сборной Нигерии.

«Будет здорово выступить на чемпионате мира. Я играю в России, знаю страну и погоду. Мне будет очень приятно провести турнир вместе со сборной Нигерии там, где мне все знакомо.

Мне нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за определенных проблем. Чтобы отобраться в сборную, необходимо чаще появляться на поле, и я над этим работаю», — цитирует 23-летнего форварда источник со ссылкой на Allnigeriasoccer.

В текущем сезоне Оланаре забил один гол в 11-ти матчах армейцев во всех турнирах.

Напомним, соперниками нигерийцев по группе D стали команды Аргентины, Хорватии и Исландии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Нигерия Оланаре Аарон
Комментарии (12)
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Сильвербой
1515061266
Мечты-мечты!
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EcioAuditore
1515066714
тренируйся и много забивай, тогда и попадешь в основу сборной
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DOCTOR PENALTY
1515067404
А чтобы чаще появляться на поле за ЦСКА, надо веселее шевелить батонами.
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bset
1515069054
Скажем так, шансов немного....
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Челнинец
1515070522
нужно чаще появляться на поле и усе забивать не надо помогать команде не надо, вот такой вот нападающий! ноль игрок
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Alex Y
1515091523
Он еще играет)
Ответить
himik2-62
1515092246
фк Якутия по тебе плачет пингвин замороженый
Ответить
Великий ЦСКА Москва
1515095071
Так не ленись, а потрудись!
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vovan55
1515105380
надо не просто появляться на поле, а еще бы и забивать...а не травку щипать...
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ALEX ML
1515145742
Все негры по природе ленивые
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