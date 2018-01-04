Оланаре: «Чтобы сыграть за Нигерию на ЧМ-2018, надо чаще появляться на поле за ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал о возможном участии в чемпионате мира-2018. В 2014 году он дебютировал в составе сборной Нигерии.

«Будет здорово выступить на чемпионате мира. Я играю в России, знаю страну и погоду. Мне будет очень приятно провести турнир вместе со сборной Нигерии там, где мне все знакомо.

Мне нужно начать получать больше игровой практики, потому что пока я играю редко из-за определенных проблем. Чтобы отобраться в сборную, необходимо чаще появляться на поле, и я над этим работаю», — цитирует 23-летнего форварда источник со ссылкой на Allnigeriasoccer.

В текущем сезоне Оланаре забил один гол в 11-ти матчах армейцев во всех турнирах.

Напомним, соперниками нигерийцев по группе D стали команды Аргентины, Хорватии и Исландии.